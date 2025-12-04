Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 09:00

В Госдуме нашли способ закрыть «Битву экстрасенсов»

Милонов призвал Минюст признать эзотерику и «Битву экстрасенсов» экстремизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство юстиции должно признать эзотерику и съемку программы «Битва экстрасенсов» экстремистской деятельностью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, телепроект до сих пор не запретили, поскольку он пользуется популярностью у необразованной аудитории.

Программу не закрывают, потому что, к сожалению, такой низкосортный контент, как постановки «Битвы экстрасенсов», кажется интересным и увлекательным для людей с низкой социальной ответственностью и уровнем образования. С другой стороны, надо понимать, что телеканал законы не нарушает. Этические нормы — да. Тут Минюст должен выйти с инициативой согласиться с мнением науки и признать эзотерику экстремистским направлением, потому что это действительно экстремизм, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что подобные телешоу можно сравнить с сектами, которые деструктивно влияют на зрителей. По мнению депутата, к таким программам нужно относиться с должной критичностью.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что мистические шоу, такие как «Битва экстрасенсов», могут влиять на совершение резонансных преступлений. По его мнению, подобные программы следует исключить из телевизионного эфира.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
