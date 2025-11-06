«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее бывший супруг, предприниматель Владислав Бакальчук заключили мировое соглашение. Что об этом известно, как они помирились и почему изначально разругались?

Как «помирились» Ким и Бакальчук

Как стало известно в четверг, 6 ноября, Московский городской суд прекратил производство по делу о разделе имущества Ким и Бакальчука.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года», — сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ким заявила, что условия мирового соглашения устроили обе стороны.

«Сегодня наконец поставлена точка в процессе раздела после развода. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала основательница Wildberries в Telegram-канале.

Подробности соглашения при этом не приводятся.

«Понадобилась всего одна перестрелка в центре Москвы», — опубликовал в своем Telegram-канале комментарий о «примирении» бывших супругов журналист Алексей Полоротов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, которая владела остальными 99%. Теперь она является единственным владельцем компании.

Как Ким и Бакальчук делили Wildberries

В 2024 году стало известно, что Wildberries планирует объединиться с группой Russ, чтобы создать современную высокотехнологичную цифровую торговую платформу, которая была бы способна конкурировать с мировыми лидерами в отрасли. 5 июля Russ и Wildberries зарегистрировали новую совместную компанию ООО «РВБ», в которой маркетплейс получил долю в 65%. Генеральным директором фирмы стал Роберт Мирзоян — исполнительный директор Russ. Wildberries передала новой фирме 26 своих юридических лиц и товарные знаки.

Бакальчук выступил против объединения компаний. По его словам, потенциальную сделку с ним не обсуждали: он узнал о планах слияния, когда «увидел письмо Путину о том, что предлагается объединение усилий в новом проекте». Он добавил, что его отстранили от работы в маркетплейсе. По мнению Бакальчука, это было решение Левана Мирзояна, который «подчинил Татьяну и манипулирует ею» с целью заработка. Владислав назвал сделку с Russ рейдерским захватом.

Ким с ним не согласилась. По ее словам, объединение Wildberries и Russ — не рейдерский захват, а согласованная сделка.

«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заявила она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

18 сентября 2024 года у бизнес-центра «Романов двор» в центре Москвы произошла перестрелка: Бакальчук с вооруженными людьми пытался прорваться в офис Wildberries. В результате погибли два охранника, еще семь человек получили ранения. Как позже заявил Владислав, он приехал на переговоры, которые были запланированы заранее. Татьяна эту информацию опровергла.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве», — писала Ким.

После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Всего было задержано около 30 человек, в том числе Бакальчук. Но уже 20 сентября его отпустили.

«Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание», — писал бизнесмен в Telegram-канале.

