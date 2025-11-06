Бакальчук и Ким завершили имущественный спор мировым соглашением

Предприниматель Владислав Бакальчук и его бывшая супруга Татьяна Ким урегулировали спор о разделе имущества после развода, сообщила основательница Wildberries в своем Telegram-канале. По ее словам, сторонам удалось достичь взаимопонимания в вопросах раздела активов.

Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция, — написала Ким.

Ранее Савеловский суд Москвы вынес в пользу основательницы Wildberries решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Ким получила 1% доли в ООО «Вайлдберриз» и стала единственным владельцем компании. Также за Ким остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах. Суд расторг брак Ким и Бакальчука в феврале 2025 года.

Позже стало известно, что основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вошла в топ-50 самых богатых женщин мира, которые добились успеха благодаря собственным усилиям. Согласно рейтингу журнала Forbes, ее состояние оценивается в $4,6 млрд (373 млрд рублей). Она заняла 18-е место и стала единственной россиянкой в рейтинге.