Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 14:49

Бакальчук и Ким завершили имущественный спор мировым соглашением

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Предприниматель Владислав Бакальчук и его бывшая супруга Татьяна Ким урегулировали спор о разделе имущества после развода, сообщила основательница Wildberries в своем Telegram-канале. По ее словам, сторонам удалось достичь взаимопонимания в вопросах раздела активов.

Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция, — написала Ким.

Ранее Савеловский суд Москвы вынес в пользу основательницы Wildberries решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Ким получила 1% доли в ООО «Вайлдберриз» и стала единственным владельцем компании. Также за Ким остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах. Суд расторг брак Ким и Бакальчука в феврале 2025 года.

Позже стало известно, что основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вошла в топ-50 самых богатых женщин мира, которые добились успеха благодаря собственным усилиям. Согласно рейтингу журнала Forbes, ее состояние оценивается в $4,6 млрд (373 млрд рублей). Она заняла 18-е место и стала единственной россиянкой в рейтинге.

Татьяна Ким
Wildberries
разводы
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов
Россиянам весной предложат первый безвизовый круиз в Европу
В Госдуме предложили ввести период охлаждения перед покупкой недвижимости
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.