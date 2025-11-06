Слухи о разводе, санкции Украины, обнаженка сестры: как живет Тодоренко

После начала СВО телеведущая Регина Тодоренко потеряла отношения со своей сестрой Анной Ковляшенко, проживающей в Одессе и зарабатывающей на обнаженных снимках, пишут СМИ. Что об этом известно и как живет сама Тодоренко?

Что известно об отношениях Тодоренко с сестрой с Украины

Как писал NEWS.ru, Ковляшенко работает с агентом и активно занимается продажей ню-фотографий. За серию из 10 снимков она получает от $700 до $900 (от 56,8 тысячи до 73 тысяч рублей).

После начала СВО она удалила из социальных сетей все фотографии с Тодоренко. Также модель перестала писать и говорить на русском языке и публикует посты только на украинском.

Известно, что несколько лет назад Ковляшенко страдала от алкогольной зависимости из-за разрыва отношений с молодым человеком. Анна признается, что откровенные снимки помогают ей справиться с тревогой.

В 2020 году Тодоренко делилась в соцсетях фото с Ковляшенко. На снимке сестры обнимались на берегу моря, на Регине — красная шапка. Телеведущая признавалась в посте, что всегда мечтала о сестре-близнеце, но судьба распорядилась иначе. Тодоренко утверждала, что, несмотря на различия с Анной, их души знакомы с прошлой жизни.

Также Регина переживала за сестру, когда она заболела, и отмечала, что хочет быть рядом с ней.

«Даже не представляю, как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять ее! Помогите мне улучшить сестре настроение, напишите что-то доброе на страничке», — писала Тодоренко.

К слову, Ковляшенко на тот момент занималась рекламой нижнего белья.

Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что Тодоренко говорила об СВО

После начала спецоперации Тодоренко столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье имеется запрет на обсуждение политических тем.

«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объяснила она.

В октябре 2022 года по указу украинского президента Владимира Зеленского против Тодоренко были введены санкции с блокировкой активов на территории страны. Одесские СМИ называют Регину предательницей и обвиняют ее в отказе от родственников после начала СВО.

В 2024 году Тодоренко получила российское гражданство, так как она несколько лет замужем за гражданином РФ и давно проживает в стране. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, артистке не стоило выдавать российский паспорт.

«Тодоренко не обозначила свою позицию по специальной военной операции. Она не ездила в ДНР, ЛНР. Не помогала финансово раненым и нуждающимся. Мы считаем, что звезды с украинским гражданством должны получить российское только после того, как поддержат СВО и лично президента Владимира Владимировича Путина», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Как живет Тодоренко, слухи о разводе

В ночь на 25 сентября Тодоренко опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что она и ее супруг, певец Влад Топалов, стали родителями в третий раз.

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала 35-летняя телеведущая.

Спустя месяц после рождения третьего сына Тодоренко вернулась к работе. Телеведущая призналась, что боится уходить в декретный отпуск.

«Очень хочется посидеть в декрете, но… <…> По опыту в своей сфере скажу, что видела много примеров прекрасных артистов, которые уходили из профессии на короткое время, а потом пропадали навсегда. Я не знаю, как сработает в моем случае, испытывать судьбу желания нет», — написала она в личном Telegram-канале.

31 октября в Москве состоялась 30-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», ведущей которой была Тодоренко.

Тогда появились слухи о возможном разводе Регины с супругом. На проблемы в отношениях Тодоренко с Топаловым намекнула певица Наталья Подольская, поводом стала публикация телеведущей в соцсетях: она осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживала происходящее в жизни.

«Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же», — сообщила Подольская.

