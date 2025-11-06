Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:34

Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине

SHOT: сестра Тодоренко стала зарабатывать на Украине продажей голых фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоюродная сестра Регины Тодоренко Аня Ковляшенко начала продавать свои обнаженные снимки для заработка на Украине, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, девушка разорвала связи с телеведущей и прекратила вести социальные сети на русском языке.

По информации, предоставленной каналом, Ковляшенко работает с агентом и активно занимается продажей ню-фотографий. За серию из 10 снимков она получает от $700 до $900 (от 56,8 тыс. до 73 тыс. рублей). Анна утверждает, что это занятие помогает ей справляться с волнением. Несколько лет назад она столкнулась с алкогольной зависимостью после разрыва отношений с молодым человеком.

В настоящее время Анна проживает в Одессе. С началом специальной военной операции она удалила все совместные фотографии с Региной Тодоренко из своих социальных сетей, которые ранее активно публиковала. Кроме того, теперь она публикует посты исключительно на украинском языке.

Ранее Тодоренко рассказала, что не делала пластические операции и не имеет опыта в интимной пластике, кроме массажа йони. Однако она заинтересовалась этой темой после вопроса о коллеге Розе Сябитовой, которая обращалась к пластическим хирургам после родов. Тодоренко также выразила желание пройти курсы по сексуальному образованию.

