Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами

Телеведущая Регина Тодоренко заявила о желании сделать интимную пластику во время общения с журналистами на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Поводом для откровения стал вопрос о том, что многие ее коллеги прибегают к подобным процедурам после родов, передает корреспондент NEWS.ru.

Ох как, а ну-ка оставьте свой номер. Я знаю только массаж йони, а вот пластикой интимной еще не занималась, — отреагировала Тодоренко.

Когда журналист отметил, что многие из ее коллег прибегают к этому после родов, телеведущая попросила конкретики. Услышав в ответ фамилию коллеги Розы Сябитовой, Тодоренко с удивлением переспросила, сколько раз она рожала. Получив ответ о том, что ведущая — мама двоих детей, она не скрывала интереса. На предположение журналиста о ее заинтересованности она ответила положительно.

Конечно. Я еще и курсы по сексуальному образованию возьму, — отметила она.

Ранее в СМИ сообщали, что россиянки в возрасте 40 лет и старше стали активнее обращаться к интимной пластике для увеличения чувствительности эрогенных зон. Процедура под названием «аугментация точки G» предполагает введение гиалуроновой кислоты для придания объема и увеличения размера этой области.