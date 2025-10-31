Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 20:00

Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Регина Тодоренко заявила о желании сделать интимную пластику во время общения с журналистами на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Поводом для откровения стал вопрос о том, что многие ее коллеги прибегают к подобным процедурам после родов, передает корреспондент NEWS.ru.

Ох как, а ну-ка оставьте свой номер. Я знаю только массаж йони, а вот пластикой интимной еще не занималась, — отреагировала Тодоренко.

Когда журналист отметил, что многие из ее коллег прибегают к этому после родов, телеведущая попросила конкретики. Услышав в ответ фамилию коллеги Розы Сябитовой, Тодоренко с удивлением переспросила, сколько раз она рожала. Получив ответ о том, что ведущая — мама двоих детей, она не скрывала интереса. На предположение журналиста о ее заинтересованности она ответила положительно.

Конечно. Я еще и курсы по сексуальному образованию возьму, — отметила она.

Ранее в СМИ сообщали, что россиянки в возрасте 40 лет и старше стали активнее обращаться к интимной пластике для увеличения чувствительности эрогенных зон. Процедура под названием «аугментация точки G» предполагает введение гиалуроновой кислоты для придания объема и увеличения размера этой области.

Регина Тодоренко
телеведущие
операции
роды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.