17 октября 2025 в 11:43

В России набирает популярность услуга по возвращению женских оргазмов

В России женщины старше 40 лет стали чаще делать интимную пластику точки G

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянки в возрасте 40 лет и старше стали активнее обращаться к интимной пластике для увеличения чувствительности зоны эрогенных зон, сообщает Telegram-канал SHOT. Процедура под названием «аугментация точки G» предполагает введение гиалуроновой кислоты для придания объема и увеличения размера этой области.

По словам экспертов, интерес к такой услуге вырос среди женщин старше 40, которые стремятся вернуть былые ощущения. Стоимость процедуры варьируется от 10 до 30 тыс. рублей в зависимости от клиники.

Специалисты объясняют потребность в такой коррекции тем, что из-за стресса и нарушения кровообращения в области малого таза у женщин может снижаться чувствительность, что затрудняет достижение оргазма. При этом у процедуры существуют определенные риски: возможны гиперчувствительность или, наоборот, снижение чувствительности из-за индивидуальных особенностей тканей, а также аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что большие грудные импланты могут привести к обвисанию груди со временем. Хирург объяснила, что тяжелые импланты растягивают кожу, особенно при возрастных изменениях и колебаниях веса.

