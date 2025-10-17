В России набирает популярность услуга по возвращению женских оргазмов В России женщины старше 40 лет стали чаще делать интимную пластику точки G

Россиянки в возрасте 40 лет и старше стали активнее обращаться к интимной пластике для увеличения чувствительности зоны эрогенных зон, сообщает Telegram-канал SHOT. Процедура под названием «аугментация точки G» предполагает введение гиалуроновой кислоты для придания объема и увеличения размера этой области.

По словам экспертов, интерес к такой услуге вырос среди женщин старше 40, которые стремятся вернуть былые ощущения. Стоимость процедуры варьируется от 10 до 30 тыс. рублей в зависимости от клиники.

Специалисты объясняют потребность в такой коррекции тем, что из-за стресса и нарушения кровообращения в области малого таза у женщин может снижаться чувствительность, что затрудняет достижение оргазма. При этом у процедуры существуют определенные риски: возможны гиперчувствительность или, наоборот, снижение чувствительности из-за индивидуальных особенностей тканей, а также аллергические реакции.

