Кредит на оргазм: дочь педофила вгоняла женщин в долги ради своих курсов

С 2015 года в США работала компания, специализирующаяся на «оргазмических медитациях». Но за фасадом этой нетривиальной практики скрывалась пирамида, в которую вовлекали наиболее уязвимых женщин, втягивали их в долги и заставляли сексуально обслуживать состоятельных мужчин. NEWS.ru рассказывает историю компании OneTaste.

Четыре раза в день

OneTaste — компания, специализирующаяся на вопросах сексуального здоровья. Она «родилась» в Сан-Франциско в 2015 году и прославилась благодаря занятиям по «оргазмической медитации» — запатентованной процедуре, которая обычно заключается в том, что мужчина в перчатке смазанным кончиком пальца в течение 15 минут поглаживает клитор женщины.

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало расследование, в котором бывшие сотрудники рассказывали, что в компанию специально старались привлекать травмированных и эмоционально уязвимых людей. Они работали за очень маленькие гонорары, чтобы продемонстрировать преданность делу.

Так в кабалу попала девушка Михаль. Она рассказала, что пришла на первый бесплатный тренинг и ей понравилось. После этого ей позвонила менеджер по продажам Рэйчел Червец и предложила встретиться. Она сказала, что Михаль стоит записаться на интенсивный тренинг за $12 тысяч. Для девушки это была очень большая сумма.

«Я ответила, что мне надо подумать. Но Рэйчел сказала, что оргазм не ждет и надо делать то, что хочется. И тогда деньги сами появятся», — рассказывала Михаль журналистам.

В итоге менеджер помогла девушке оформить кредитную карту с беспроцентным периодом. Девушка быстро втянулась, бросила старую работу и переехала в коммуну One Taste в Бостоне. Она занималась продажами курсов и вместе с соседями по четыре раза в день практиковала оргазмические медитации.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Но со временем все это стало носить насильственный характер. Медитацию следовало выполнять именно четыре раза в день. Иногда приходилось делать это с теми, кто девушке совершенно не нравился.

«Моими партнерами бывали люди, которые занимали более важную позицию в OneTaste, и я думала, что они лучше знают, что делают. Поэтому я не могла сказать, что мне что-то не нравится. Казалось, это я чего-то не понимаю», — рассказывала Михаль.

Завлекали бизнесменов и айтишников

Иногда в лапы манипуляторов попадали и мужчины. Например, экс-участник коммуны Руан рассказывал, что пришел в компанию в 24 года, когда потерял работу и переживал экзистенциальный кризис. Он признался, что его заворожила личность основательницы компании.

«Она сказала мне: „Ты пытаешься сделать вид, что у тебя все хорошо, но внутри у тебя много темноты“. И это меня зацепило», — рассказывал Руан.

Сотрудники жили в домах на 40–50 человек. Спали по несколько человек в одной кровати. По утрам они делали упражнение, которое называлось «инвентаризация страха». Члены коммуны выписывали свои самые сокровенные страхи и зачитывали друг другу. Позже это помогало им продавать курсы.

В итоге менеджеры знали, на какие точки нужно давить, чтобы получать желаемое от сотрудников. Вышедшие из коммуны участники говорили, что продажи велись очень манипулятивно.

На мероприятия старались завлечь красивых, но неуверенных в себе женщин, а также мужчин с достатком, например бизнесменов или IT-специалистов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотрудники и клиенты OneTaste не только практиковали оргазмические медитации по четыре раза в день, но и очень много занимались сексом. Причем часто не могли сами выбирать, с кем им это делать. Менеджеры назначали партнеров и указывали, кто с кем должен спать.

Бывшие сотрудники OneTaste подтверждали, в коммунах было очень сложно попросить о помощи или рассказать о насилии. Людей стыдили за это и говорили, что они выставляют себя жертвами. Вместо этого участников подталкивали к жестокости и к тому, чтобы «выпустить зверя».

Один из бывших участников сказал, что из-за этого многие утрачивали понимание добра и зла. Сестра девушки по имени Айрис вспомнила, что однажды та позвонила ей в слезах. Айрис сказала, что ее изнасиловали и избили несколько человек, и теперь ее тошнит.

Она хотела поехать в больницу, но ее отговаривали это делать и говорили, что так из нее якобы выходит старая травма. После этого сестра все-таки уговорила Айрис покинуть коммуну. Позже ей удалось добиться компенсации от этой компании.

«Выходит старая травма»

В фильме Netflix, посвященном феномену OneTaste, приводились редкие кадры с участием самой основательницы Николь Дейдон. На них она делилась установками, согласно которым настоящий способ защититься от изнасилования — «освободится от состояния жертвы».

Также Дейдон рассказывала, будто ее отец развращал маленьких детей, но она не считает его плохим человеком. По словам Дейдон, ее родитель просто «не соответствовал законам обычного мира».

В 2023 году против Николь Дейдон и директора по продажам Рэйчел Червитс возбудили дело. Им инкриминировали сговор с целью принуждения к труду. Обычно такие обвинения в США предъявляют либо сутенерам, либо людям, которые вовлекают в рабство нелегальных мигрантов.

На стороне защиты выступала адвокат Дженнифер Бонджин, которая также защищала Харви Вайнштейна. Она говорила, что «в OneTaste все происходило добровольно».

Но суд присяжных признал, что обе женщины — мошенницы, которые наживались на уязвимых людях. В сентябре им будет вынесен приговор. Преступницам грозит до 20 лет заключения.

Дейдон заявила, что продолжит работу и в тюрьме, будет учить заключенных практиковать оргазмические медитации.

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