«Откуда сгущенка в шкафу?»: канадец мастурбировал на вещи студентки из РФ

Российская эмигрантка Марина Пижажак рассказала в микроблоге X, как в юности стала жертвой озабоченного мужчины в принимающей семье в Канаде. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Отец семейства роется в моих вещах»

Марина Пижажак — российская эмигрантка. Сейчас она живет в США, в штате Калифорния. Девушке 31 год. Рассказать свою историю в Х она решила в рамках тренда, заданного блогершей Moon Dragon, которая обратилась к подписчикам с просьбой: «Поделитесь какой-нибудь историей о себе». В ответ с ней поделились историями более 140 тысяч пользователей. Марина оказалась среди них.

По словам девушки, в 18 лет она решила получать образование в Канаде. По договоренности с родителями она поступила в программу поддержки студентов ILAC, и в стране ей предоставили принимающую семью.

Принимающая семья — это семья, которая предоставляет иностранному студенту жилье, питание и поддержку во время его пребывания в стране. Марине с такой семьей не повезло.

«В 18 лет я поехала учиться в Канаду, жила в принимающей семье. У меня начали пропадать деньги, решила оставлять включенную веб-камеру в свое отсутствие. Обнаружилось, что отец семейства роется в моих вещах, [мастурбирует] на них (а я думала, откуда „сгущенка“ в моем шкафу) и ворует деньги», — рассказала Марина в микроблоге.

Девушка признается, что долгое время не понимала, почему некоторые вещи в ее шкафу становятся влажными.

«Я на тот момент вообще не имела представления, как выглядит сперма. Просто не понимала, что за недожидкость появляется в шкафу. Рассуждала: может, что-то протекает в шкафу? Самая ближайшая ассоциация была — это сгущенка. Иначе что это?!» — недоумевает девушка.

«Заклеивала огонечек веб-камеры»

После увиденного у Марины случилась истерика. Но она продолжила снимать происходящее в комнате, заклеивая индикатор веб-камеры. Оказалось, что мужчина появлялся в ее комнате ежедневно по несколько раз.

«В первый раз после увиденного меня трясло, не переставая, часа два. Еще неделю я продолжала снимать, заклеивая огонечек веб-камеры. Тошнило каждый раз при подходе к дому, надеясь, что в этот раз никто не заходил. Но он заходил в мою комнату, даже когда я шла поесть или в душ», — делится девушка.

Несколько раз она оставляла включенной камеру Skype в момент, когда уходила в душ. На обратной стороне за ситуацией в комнате следила ее подруга. Мужчина входил в помещение и проверял все полки, а также нюхал вещи девушки. В доказательство Марина приложила несколько скринов с камеры в комнате.

Не решилась вернуться в Канаду

Обратиться в полицию Марина решилась, когда накопила достаточно материала. Тут же ее изъяли из семьи и переселили к другим канадцам. Те были недовольны таким проблемным подселением.

«Мне организовали переезд в другую семью на время разборок. Новая семья была недовольна постоянными визитами полиции: „Что подумают соседи?“» — делится девушка.

После окончания семестра девушка вернулась в Россию и не решилась продолжать образование в Канаде.

«Я вернулась в Москву на новогодние каникулы и так и не смогла решиться вернуться в Канаду. Я была буквально ребенком, который первый раз находился без родителей, и сразу такое. Не вывезла», — пишет Марина.

О том, как сложилась судьба того мужчины, девушка не рассказывает. Но, судя по всему, последовало наказание, раз Марину признали потерпевшей в канадской полиции и даже назначили компенсацию.

«Спустя пару лет заметила на старой почте сообщение от канадской полиции, что существует какая-то компенсация для меня. Но заметила я это слишком поздно, и никто мне больше не отвечал», — пишет девушка.

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