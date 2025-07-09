Мать извращенца предлагала деньги: подростка-аутиста насиловали в подъезде

В Сочи мать подростка с аутизмом добивается возбуждения уголовного дела против бывших одноклассников своего сына. Над мальчиком надругались сверстники, но уголовное дело по данному факту до сих пор не возбудили. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Заставили мастурбировать в туалете

Андрею 15 лет, и у него диагностирован аутизм. Вместе с мамой он проживает в Хостинском районе города Сочи. Базовое образование получает на дому, после того как в школе столкнулся с травлей.

Мать Андрея рассказала журналистам Telegram-канала «Осторожно, новости», что до восьмого класса ее сын, несмотря на ментальные особенности, учился в гимназии среди обычных детей. Но на восьмой год обучения мальчика стали травить.

При этом издевательства со стороны задир в какой-то момент начали носить сексуализированный характер. Так, в прошлом году группа старшеклассников затащила подростка в туалет и заставила его мастурбировать на камеру.

Когда об инциденте узнали в учебном заведении, администрация предложила отчислить учеников, которые участвовали в акте насилия.

Держали за горло

Обидчики исчезли из школьных коридоров, но издевательства над Андреем не прекратились. Его продолжили буллить как старшеклассники, так и дети из его параллели. Мать подростка решила, что сыну в такой ситуации лучше будет перейти на домашнее обучение.

Но обидчиков это не остановило. Бывшие одноклассники встретили мальчика в декабре 2024 года на улице и завели в подъезд жилого дома. Там они под угрозой избиения принуждали подростка к оральному контакту с одним из подростков. Андрей отпирался, но его пытались склонить к этому силой, держа за горло.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Бывший одноклассник сказал, что хочет, чтобы это было „без свидетелей“, и увел моего сына на лестничную клетку, где принудил его взять член в рот. Сын пытался увернуться. Потом бывший одноклассник заставил его встать, стянул с моего сына штаны и трусы и попытался проникнуть внутрь, но не успел, потому что услышал чьи-то шаги», — рассказала мать пострадавшего.

Нет состава преступления?

Юные насильники сбежали с места преступления, а Андрей сразу же позвонил маме и сказал, что «им нужно серьезно поговорить». Мать решила обратиться в полицию.

Женщину вызвали в Следственный комитет под предлогом подписать протокол о возбуждении уголовного дела, но в отделении ее встретила мать одного из обвиняемых подростков.

«На этой встрече сотрудники Следственного комитета говорили, что мне проще взять деньги от матери мальчика и забрать заявление, иначе будет трудно доказать его вину», — рассказывает мать пострадавшего мальчика.

Она отказалась замять дело с помощью досудебной выплаты моральной компенсации. Позже она получила сообщение от родительницы обидчика в мессенджере WhatsApp.

«Я вам звонила, вы трубку не сняли. Можно, пожалуйста, поинтересоваться о вашем решении? Я понимаю, ничего не вернуть. [Мой сын] извинился перед вашим сыном сам, я даже не знала сначала. Пожалуйста, дайте ответ», — написала мама подростка-насильника.

Мать пострадавшего была непреклонна. Она ответила, что юный насильник должен понести наказание, и заблокировала контакт.

«Решение мое неизменно. На месте моего сына могли оказаться и другие дети, а возможно, это происходило ранее, просто другие молчат. Поэтому человек должен понести наказание за такие действия. Прошу больше меня не беспокоить. Пусть решает правосудие», — ответила женщина.

Только вот в мае текущего года маме Андрея отказали в возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. Но в июне пришел ответ об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы отправили на дополнительную проверку.

«Я не знаю, каким образом мне добиться справедливости, не придав это дело огласке, чтобы уголовное дело о совершении насильственных действий в отношении моего ребенка все-таки завели», — говорит мама потерпевшего.

Читайте также:

Извращенец в лагере: тренер и его жена замяли изнасилование сына бойца СВО

«Уничтожит всех»: боец СВО рвется мстить за изнасилованного бутылкой сына

Каникулы юных садистов: как подростки насилуют детей в лагерях

Тренер игнорировал: изнасилованный сын бойца СВО молил забрать его домой

Вожатые избили педофила в лагере: заботливый медик трогал девочек за грудь

«Порвал кофту и тащил к деревьям»: прохожие спасли девочку от педофила