Сестра Тодоренко зарабатывает обнаженкой на Украине: детали, реакция Регины

Двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко Аня Ковляшенко начала продавать свои обнаженные снимки для заработка на Украине, передает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, общается ли с ней Регина?

Что известно о сестре Тодоренко, общается ли с ней Регина

По информации канала, Ковляшенко работает с агентом и активно занимается продажей ню-фотографий. За серию из 10 снимков она получает от $700 до $900 (от 56,8 тыс. до 73 тыс. рублей).

Сейчас Анна живет в Одессе. После начала СВО она удалила из социальных сетей все фотографии с Региной Тодоренко. Также модель перестала писать и говорить на русском языке и публикует посты только на украинском.

Известно, что несколько лет назад Ковляшенко страдала от алкогольной зависимости из-за разрыва отношений с мужчиной. Анна признается, что откровенные снимки помогают ей справиться с нервозностью.

В 2020 году Тодоренко делилась в соцсетях фото с Ковляшенко. На снимке сестры обнимались на берегу моря, на Регине — красная шапка. Телеведущая признавалась в посте, что всегда мечтала о сестре-близнеце, но судьба распорядилась иначе. Тодоренко утверждала, что, несмотря на различия с Анной, их души знакомы с прошлой жизни.

Также Регина переживала за сестру, когда та заболела, и отмечала, что хочет быть рядом с ней.

«Даже не представляю, как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять ее! Помогите мне улучшить сестре настроение, напишите что-то доброе на страничке», — писала Тодоренко.

К слову, Ковляшенко на тот момент занималась рекламой нижнего белья.

У Тодоренко также есть двоюродный брат — Кирилл Ковляшенко. Родственники часто проводили время вместе.

Регина Тодоренко Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что Тодоренко говорила об СВО

После начала спецоперации Тодоренко столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье есть запрет на обсуждение политики.

«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объяснила она.

В октябре 2022 года по указу украинского президента Владимира Зеленского против Тодоренко ввели санкции с блокировкой активов на территории страны.

В 2024 году Тодоренко получила российское гражданство, так как она несколько лет замужем за гражданином РФ Топаловым и давно проживает в стране. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, артистке не стоило выдавать российский паспорт.

«Тодоренко не обозначила свою позицию по специальной военной операции. Она не ездила в ДНР, ЛНР. Не помогала финансово раненым и нуждающимся. Мы считаем, что звезды с украинским гражданством должны получить российское только после того, как поддержат СВО и лично президента Владимира Владимировича Путина», — заявил он в интервью NEWS.ru.

