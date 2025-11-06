Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 18:50

Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ

Колумбийский наемник ВСУ приговорен к 13 годам колонии строгого режима

Здание Генеральной прокуратуры РФ Здание Генеральной прокуратуры РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Колумбии был осужден к длительному сроку заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщила Генеральная прокуратура РФ. По данным ведомства, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил комбатанта к 13 годам колонии строгого режима.

Отмечается, что 48-летний Александр Анте был признан виновным по статье о наемничестве и участии в вооруженном конфликте. Суд установил, что подсудимый прибыл на территорию Украины в ноябре прошлого года и вошел в состав 49-го отдельного штурмового батальона «Карпатская сечь».

Как следует из материалов дела, колумбиец занимал должность старшего стрелка-оператора и получал выплаты в размере $2800 (227 864 рубля) ежемесячно. Его участие в боевых действиях против российских вооруженных сил продолжалось до июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР принимает меры по репатриации 17 граждан, которые ранее выехали для участия в боевых действиях на Украине. Согласно официальному заявлению, эти лица в настоящее время обращаются за помощью к властям своего государства.

Россия
Генпрокуратура
суды
наемники
ВСУ
