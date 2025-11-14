Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 19:22

Под Владимиром двое россиян задержаны за поддержку подрыва Крымского моста

Двое мужчин во Владимирской области публично выражали поддержку подрыва Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ России. Злоумышленники задержаны за оправдание терроризма.

Следствие установило, что двое мужчин оставляли комментарии в соцсетях, в которых одобряли подрыв Крымского моста. Их задержали при содействии сотрудников Росгвардии.

Оба подозреваемых — жители Владимира и Суздаля 1984 года рождения. Им уже предъявлено обвинение, суд отправил их под арест.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись задержания жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру информацию о подразделениях и военнослужащих, задействованных в СВО. Сотрудники силовых структур вошли в дом и скрутили подозреваемого, после чего надели на него наручники.

До этого юрист Сергей Барсуков информировал о первом в России уголовном деле, возбужденном за поиск материалов экстремистской направленности в интернете. По его словам, фигурантом стал работник медицинского учреждения из Свердловской области. Основанием для возбуждения дела послужила информация, переданная оператором связи в ФСБ.

