17 ноября 2025 в 12:43

Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах

Военэксперт Степанов назвал цугцвангом для США прибытие авианосца на Карибы

Фото: IMAGO/Nikola Vilic/Global Look Press
Прибытие американского авианосца Gerald R. Ford в Карибское море поставило США и Пентагон в безвыходное положение, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его мнению, Штаты оказались в цугцванге, где любой исход будет неблагоприятным — США ждут либо масштабные потери в военной операции, либо ущерб для имиджа из-за отказа от нее, передает ТАСС.

Трамп поставил свой генералитет и руководство Пентагона в де-факто безвыходное положение, в позицию цугцванг, когда любое принятое решение может привести к негативным последствиям. Прежде всего речь о том, что в публичном пространстве уже была озвучена, в том числе устами главы Пентагона Пита Хегсета, информация о начале операции, — полагает Степанов.

Он отметил, что операцию не удастся остановить без каких-либо активных боевых действий, так как Штатам нужно сохранить имидж. К тому же на развертывание столь «мощнейшей операции» были затрачены внушительные средства, добавил военный эксперт. При этом Степанов обратил внимание и на боевую готовность Венесуэлы, которая проводит мобилизацию и выстраивает системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Есть однозначное понимание, что реальных боевых потерь американской стороне в этом столкновении не избежать, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. По словам главы Белого дома, их инициатором стала Венесуэла.

До этого источник в Министерстве иностранных дел Ирана рассказал, что Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи. Однако, по его словам, государство просило политического содействия.

