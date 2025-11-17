Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали 58-летнего местного жителя, стрелявшего по кошкам из окна своей квартиры, пишет «МК в Питере» со ссылкой на МВД России. Им оказался директор частной клиники.

Как выяснилось, мужчина стрелял по животным, бегавшим по кузову его машины, из пневматического пистолета. Инцидент произошел во дворе дома № 19 по улице Решетникова.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. У мужчины изъяли пистолет.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя задержали за стрельбу по подростку из травматического оружия в квартире. Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. Травм не получил ни один из участников инцидента.