В Петербурге задержали местного жителя за стрельбу по подростку

В Петербурге местного жителя задержали за стрельбу по подростку из травматического оружия в квартире, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт.

Сообщается, что молодой человек находился в гостях у дочери задержанного. Травм не получил ни один из участников инцидента. Против петербуржца возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Ранее в апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в знакомую, которая в два раза младше его, из травматического пистолета. Причина ссоры не установлена, также неизвестно, сколько выстрелов сделал подозреваемый.