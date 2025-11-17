Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вооруженные силы России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске, передает Минобороны РФ со ссылкой на командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. По его словам, отряд продолжает выбивать украинских военных из города.

Сегодня завершили зачистку улицы Васильковая. Улица полностью перешла под наш контроль, — рассказал командир.

Он также добавил, что противник отступает. По его словам, армия России корректирует огонь артиллерии по позициям украинских военных, которые остались в лесных массивах, прилегающих к освобожденным улицам и вдоль реки Оскол.

Ранее появилась информация, что контрнаступление ВСУ в районе котла в Купянске теряет свою интенсивность, однако украинские подразделения продолжают попытки прорыва из окружения. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало. Сообщается, что предпринимаемые атаки ведут к потерям среди украинских военнослужащих. Ситуация на Купянском направлении в данной момент остается напряженной, но преимущество на стороне армии России.

