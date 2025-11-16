Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Посадите ирис «джун роуз» в октябре — и следующей весной ваш сад озарится нежными персиково-розовыми оттенками! Этот бородатый ирис — настоящая жемчужина среди многолетников, способная преобразить цветник всего за один сезон.

Его главное богатство — невероятно крупные и ароматные цветы. Нежно-розовые и персиковые тона их лепестков переливаются на солнце, создавая эффект сияния. А изящные кораллово-оранжевые бородки на нижних долях добавляют цветку яркий акцент и структуру. Цветение приходится на конец весны — начало лета, и в это время ирис становится главным фаворитом сада.

Октябрь и ноябрь — идеальное время для посадки. Почва еще теплая, а до серьезных заморозков далеко, что позволяет корневищу надежно укорениться и с новыми силами тронуться в рост весной. Выберите для него солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Помните главное правило при посадке: корневище должно находиться практически на поверхности, лишь слегка присыпанное землей.

Ирис «джун роуз» — многолетник с отличной зимостойкостью и неприхотливым характером. Он будет годами украшать ваш сад, не требуя особого ухода. Достаточно обеспечить ему хороший дренаж, умеренный полив и периодическое деление куста каждые 4–5 лет. Подарите себе весеннюю сказку — посадите этот восхитительный ирис осенью!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Общество
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Общество
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Общество
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Посадите в ноябре — в мае в саду ковер из розовых горошин! Многолетник-нежность украсит любую клумбу
Общество
Посадите в ноябре — в мае в саду ковер из розовых горошин! Многолетник-нежность украсит любую клумбу
Посадите в ноябре — весной в саду россыпь кремовых шариков. Многолетник-невеста с красивыми цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду россыпь кремовых шариков. Многолетник-невеста с красивыми цветками
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.