Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Посадите ирис «джун роуз» в октябре — и следующей весной ваш сад озарится нежными персиково-розовыми оттенками! Этот бородатый ирис — настоящая жемчужина среди многолетников, способная преобразить цветник всего за один сезон.

Его главное богатство — невероятно крупные и ароматные цветы. Нежно-розовые и персиковые тона их лепестков переливаются на солнце, создавая эффект сияния. А изящные кораллово-оранжевые бородки на нижних долях добавляют цветку яркий акцент и структуру. Цветение приходится на конец весны — начало лета, и в это время ирис становится главным фаворитом сада.

Октябрь и ноябрь — идеальное время для посадки. Почва еще теплая, а до серьезных заморозков далеко, что позволяет корневищу надежно укорениться и с новыми силами тронуться в рост весной. Выберите для него солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Помните главное правило при посадке: корневище должно находиться практически на поверхности, лишь слегка присыпанное землей.

Ирис «джун роуз» — многолетник с отличной зимостойкостью и неприхотливым характером. Он будет годами украшать ваш сад, не требуя особого ухода. Достаточно обеспечить ему хороший дренаж, умеренный полив и периодическое деление куста каждые 4–5 лет. Подарите себе весеннюю сказку — посадите этот восхитительный ирис осенью!

