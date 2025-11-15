Посадите в ноябре — в мае в саду ковер из розовых горошин! Многолетник-нежность украсит любую клумбу

Маргаритка «фрау розовая» — это именно то растение, которое идеально подходит для сада мечты, где красота сочетается с простотой в уходе. Этот очаровательный многолетник образует аккуратные, но удивительно пышные кустики, усыпанные нежными розовыми соцветиями. Его главное достоинство — феноменальная стабильность. Он будет исправно цвести с конца апреля и до глубокой осени, год за годом, не требуя от вас почти никаких усилий.

Растение прекрасно зимует в нашем климате, не вымерзает без сложных укрытий и просыпается одним из первых, радуя свежей зеленью, когда сад только начинает оживать после зимы. Маргаритка нетребовательна к почвам, но особенно пышно цветет на рыхлых, умеренно плодородных участках. Она предпочитает солнечные места, хотя мирится и с легкой полутенью. Ей достаточно естественных осадков, а полив требуется лишь в затяжную засуху.

Идеально подходит для обрамления садовых дорожек, переднего плана цветников и создания очаровательных бордюров. Она прекрасно сочетается с незабудками, тюльпанами и виолами, создавая нежные весенние композиции. Чтобы продлить цветение и сохранить опрятный вид, достаточно лишь удалять увядшие цветоносы. Это тот редкий случай, когда растение отдает саду гораздо больше, чем получает, даря массу положительных эмоций при минимуме забот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!