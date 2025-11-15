Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 16:16

Не подведет при посадке в ноябре, расцветет весной даже в неблагоприятных условиях: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гиацинты — это именно те луковичные цветы, которые точно не подведут при посадке в ноябре и дадут роскошное цветение следующей весной. Их преимущества — высокая приживаемость и стабильное цветение даже в неблагоприятных условиях.

Оптимальное время для посадки — когда температура почвы устойчиво держится на уровне 5–9 градусов, обычно это вторая половина ноября. Для посадки выберите солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Луковицы заглубляйте на 15–18 см, соблюдая расстояние между ними 15–20 см. На дно посадочной лунки обязательно насыпьте слой песка 3-4 см для предотвращения загнивания. После посадки замульчируйте грядку торфом или перегноем слоем 5 см.

Гиацинты, посаженные в эти сроки, успевают укорениться до морозов, но не начинают вегетацию, что обеспечивает им идеальную перезимовку. Весной они одними из первых порадуют вас мощными цветоносами с невероятно ароматными соцветиями всех возможных оттенков — от белоснежного до темно-фиолетового. Чудо-цветок!

Ранее был назван многолетник-мечта для дачников: яркий и неубиваемый, цветет в первый год, сажать семенами.

