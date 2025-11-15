В подмосковном продуктовом магазине нашли новую денежную ловушку

Новую так называемую денежную мину-ловушку обнаружили среди детских игрушек в продуктовом магазине в подмосковном поселке Некрасовский на Шоссейной улице, сообщает Telegram-канал Baza. Купюру нашли на полке, под ней лежал неизвестный предмет.

По данным источника, управляющая магазина сообщила о купюре и предмете под ней, после чего на место прибыли оперативные службы. Территорию оцепили, однако угроза не подтвердилась. Сейчас силовики проверяют записи с камер, чтобы установить, оставлена купюра случайно или это было преднамеренное хулиганство.

Ранее в Красногорске возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом после того, как 10-летний школьник подобрал взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой. В результате детонации мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Позднее эксперт Иван Соловьев предположил, что инцидент в Красногорске может быть связан с практикой минирования, используемой ВСУ. Он призвал россиян, особенно детей, не поднимать подозрительные предметы.