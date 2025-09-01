День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:41

Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации

В Агалатово печник предотвратил взрыв в доме советского генерала авиации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В деревне Агалатово печник чудом избежал взрыва в доме, который ранее принадлежал генералу авиации, передает Telegram-канал Mash на Мойке. За мгновение до начала работы, которая могла быть чрезвычайно опасной из-за риска детонации, специалист обнаружил несколько подозрительных предметов: провода, ведущие в погреб, бутылку с керосином и детонатор.

По данным канала, специалист был нанят для демонтажа старой печи по просьбе дочери генерала. Дом, который она унаследовала в 1997 году, оставался пустым все эти годы. Не так давно семья приняла решение о проведении капитального ремонта и модернизации инженерных систем.

Происхождение и предназначение «тайника» остается неясным, однако предполагается, что он мог быть создан еще при жизни генерала.

Ранее в Бурятии местный житель случайно нашел четыре авиационные бомбы. Специалисты осмотрели место и изъяли бомбы для утилизации. Службы отметили, что в этом регионе могут быть найдены и другие предметы подобного рода.

До этого ФСБ задержала женщину, пытавшуюся пронести бомбу в иконе в управление ведомства по Крыму и Севастополю. Украинские спецслужбы обманом вовлекли 54-летнюю женщину в теракт через Telegram, пообещав вернуть потерянные деньги.

Ленинградская область
происшествия
взрывчатые вещества
взрывы
