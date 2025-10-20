Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:42

Россиянку с боевыми гранатами поймали в Херсонской области

Жительницу Херсонской области задержали за хранение взрывных устройств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области задержали местную жительницу 1994 года рождения, у которой дома нашли боевые гранаты и запалы, сообщили в УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ, передает ТАСС.

УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, <...> причастной к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, подозреваемая могла быть связана с другими участниками незаконного оборота оружия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и возможных связей женщины.

Ранее УФСБ по Челябинской области задержало жителя региона за незаконный оборот оружия. У него изъяли арсенал: ручные осколочные гранаты, винтовку и револьвер, а также более 150 патронов разного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся необходимые экспертизы.

