Россиянку с боевыми гранатами поймали в Херсонской области Жительницу Херсонской области задержали за хранение взрывных устройств

В Херсонской области задержали местную жительницу 1994 года рождения, у которой дома нашли боевые гранаты и запалы, сообщили в УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ, передает ТАСС.

УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, <...> причастной к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, подозреваемая могла быть связана с другими участниками незаконного оборота оружия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и возможных связей женщины.

