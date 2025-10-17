Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:23

В Челябинской области поймали местного оружейного барона

ФСБ задержала челябинца за незаконный оборот оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя за незаконный оборот оружия и изъяли арсенал с гранатами, сообщили в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 и 222.1 УК РФ, касающихся незаконного приобретения, хранения и распространения оружия и боеприпасов, передает «Коммерсант».

Во время оперативно-розыскных мероприятий у местного жителя нашли арсенал с оружием и боеприпасами. Среди изъятого оказались ручные осколочные гранаты, винтовка, револьвер и свыше 150 патронов разного калибра.

Сейчас УФСБ выясняет, как оружие попало в незаконный оборот. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны, организованное украинскими спецслужбами совместно со сторонниками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Были задержаны три россиянина, причастных к сокрытию следов преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.

До этого в Грузии задержали пятерых граждан России по обвинению в незаконной легализации доходов через операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари. Как уточнило Министерство финансов страны, транзакции привели к неконтролируемым международным денежным потокам.

уголовные дела
оружие
Челябинская область
ФСБ
