В Челябинской области поймали местного оружейного барона

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя за незаконный оборот оружия и изъяли арсенал с гранатами, сообщили в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 и 222.1 УК РФ, касающихся незаконного приобретения, хранения и распространения оружия и боеприпасов, передает «Коммерсант».

Во время оперативно-розыскных мероприятий у местного жителя нашли арсенал с оружием и боеприпасами. Среди изъятого оказались ручные осколочные гранаты, винтовка, револьвер и свыше 150 патронов разного калибра.

Сейчас УФСБ выясняет, как оружие попало в незаконный оборот. Назначены необходимые экспертизы.

