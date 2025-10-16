Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:45

В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять граждан России задержали в Грузии по обвинению в незаконной легализации доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. Речь идет о крупной схеме с оборотом виртуальных активов на сотни миллионов лари.

За последние несколько месяцев были осуществлены трансакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным трансакциям в стране, — говорится в сообщении.

Ранее Страсбургский суд удовлетворил претензии Тбилиси к Москве, обязав РФ выплатить €253 млн. В решении международного органа утверждается о якобы нарушениях прав человека в период после августовских событий и ограничении свободного въезда на территории Абхазии и Южной Осетии. Исковое заявление было направлено в 2018 году.

Кроме того, суд в Грузии постановил взыскать с экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего начальника его охраны свыше $3 млн (250 млн рублей). Данные средства были незаконно потрачены в годы его правления.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн (23,4 млрд рублей) Грузии.

