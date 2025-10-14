В ЕСПЧ удовлетворили иск Грузии против России ЕСПЧ постановил взыскать с России €253 млн евро в пользу Грузии

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны €253 млн за якобы имевшие место «нарушения прав человека» после конфликта 2008 года и «препятствование свободному въезду» в Абхазию и Южную Осетию, передает портал Euractive со ссылкой на решение суда. Иск был подан в 2018 году.

Во вторник Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии более четверти млрд евро, — сказано в материале.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. По ее словам, западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать республику в антироссийских авантюрах. Дипломат отметила, что протестующие прибегали к насилию против правоохранителей и журналистов.

Ранее ЕСПЧ назвал Россию «ответственной» за крушение рейса MH17 в Донбассе, произошедшее в 2014 году. В YouTube-канале инстанции председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар заявил, что решение вынесено единогласно.