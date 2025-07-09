ЕСПЧ вынес вердикт по крушению рейса MH17 в Донбассе ЕСПЧ назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе

Европейский суд по правам человека назвал Россию «ответственной» за крушение рейса MH17 в Донбассе, произошедшее в 2014 году. В YouTube-канале инстанции председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар заявил, что решение вынесено единогласно.

Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в отношении удара по самолету рейса MH17, — заявил он.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выполнять решения ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против России по крушению рейса МН17, заявил п По его словам, которые передает ТАСС, это «ничтожные» решения.

До этого Министерство иностранных дел России возложило ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году на Украину. В официальном заявлении ведомство обвиняет Киев в начале конфликта и ненадлежащем обеспечении безопасности воздушного пространства над Донбассом.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что расследователь катастрофы MH17 из компании Bellingcat (организация признана иностранным агентом, деятельность на территории России нежелательна) оказался педофилом и пять лет насиловал собственную дочь. Журналист подчеркнул, что организация пыталась оставить этот факт в секрете.