10 декабря 2025 в 11:16

В Госдуме объяснили отмену указа о применении конвенции о правах человека

Депутат Журавлев: отказ от ссылок на ЕСПЧ укрепляет суверенитет России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отмена Верховным судом РФ постановления о применении Европейской конвенции о защите прав человека укрепит суверенитет России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данное решение направлено на устранение влияния предвзятой и ангажированной международной инстанции на правовую систему РФ.

Что для РФ значит отказ от ссылок на ЕСПЧ? Мы категорически отказываемся находиться под юрисдикцией Европейской конвенции о защите прав человека — организации, которая сотни раз продемонстрировала предвзятость и ангажированность. Речь не идет о том, чтобы не соблюдать права человека. У нас с этим гораздо лучше, чем в той же Европе, которая становится тоталитарной. Решения этого суда с самого момента его появления были направлены против РФ, на подрыв нашей государственности. Мало того что страна отказалась их исполнять, нам давно следовало вымарать упоминание и ссылки на эти вердикты из нашей юридической практики, — пояснил Журавлев.

Ранее сообщалось, что пленум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова отменил постановление, регулировавшее применение Европейской конвенции о защите прав человека в России. Этим же решением ВС исключил упоминания о самой конвенции и Европейском суде по правам человека из всех своих предыдущих разъяснений.

