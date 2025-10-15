С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше

Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России €253 млн (23,4 млрд рублей), знакомые не верят в гибель семьи Усольцевых в тайге под Красноярском, источники сообщили, что юморист Евгений Петросян хочет развестись с супругой Татьяной Брухуновой, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Грузия потребовала от России сотни миллионов евро

ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны €253 млн за якобы имевшие место «нарушения прав человека» после конфликта 2008 года и «препятствование свободному въезду» в Абхазию и Южную Осетию. Иск был подан в 2018 году.

«Во вторник Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии более четверти млрд евро», — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва отказывается исполнять решение ЕСПЧ.

«Решение выполнять не будем», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Здание Европейского суда по правам человека Фото: imago stock&people/Global Look Press

Отмечается, что в октябре 2021 года суд отклонил заявления жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта. Заявители указывали на «непропорциональное использование силы» в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии как в связи с массовыми обстрелами из реактивных систем залпового огня, так и с действиями военных, вошедших в Цхинвал.

Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию ночью. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Вслед за РФ независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. 29 мая 2018 года независимость закавказской республики признала и Сирия.

Виды Сухума Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Названы дикие версии исчезновения семьи Усольцевых

Вся Россия две недели следит за поисками семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Ирина, Сергей и пятилетняя Арина вышли в краткосрочный поход к горе Буратинка 28 сентября и бесследно исчезли. Активная фаза поисков была официально завершена 12 октября, все волонтеры, участвовавшие в операции, покинули район поселка Кутурчин.

В пресс-службе спасательного отряда «ЛизаАлерт» уточнили, что к работам на сложном рельефе теперь привлекаются исключительно профессиональные спасатели и сотрудники специальных служб. Профессионалы продолжат искать пропавшую семью до последнего, заявила NEWS.ru информационный координатор отряда Ольга.

«Выполняются автономные задачи специально подготовленными людьми, альпинистами и тому подобное. Поиск не закрывается до нахождения Усольцевых», — заверила она.

Один из свидетелей, видевших семью на подходе к горе, заявил, что Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде и без зимних вещей. Тем не менее, по словам экспертов, шанс выжить у супругов и их дочери все равно есть. Нельзя однозначно утверждать, что семья Усольцевых погибла, заявил спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, в лесу есть шансы выжить даже самой холодной зимой.

«Шанс выжить есть. Это зависит от того, что есть у людей, в каком они состоянии, есть ли у них укрытие. Мы находимся в состоянии предположений, версий и догадок, а это абсолютно не дает никакой уверенности и надежности. Сказать точно, что они погибли или выжили, невозможно», — отметил Киселев.

На странице Ирины в соцсети, где она рассказывает о своих услугах психолога, неравнодушные россияне оставили десятки комментариев. Так, жительница Красноярска Александра Спасская отметила, что Усольцевы счастливы в браке и любят дочку. Она назвала Ирину психологом от бога и охарактеризовала ее как добрую, ласковую и сильную женщину.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

«В муже и дочке души не чаяла… Уж точно не сбежали они. Что-то пошло не так в их походе, поэтому и народ всколыхнулся. Чистые они и светлые. Таких людей просто нужно искать и спасать. Ира сама в какой-то мере людей спасала, семьи спасала. Души женские лечила», — отметила Спасская.

Сын Усольцевых Данил Баталов, участвовавший в поисковой операции, ранее заявил, что его отец — опытный таежник.

«Родители сами походники. Отец — таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях», — говорил Баталов.

Мужчина уточнил, что этот поход стал для его родителей первым в данной местности. Однако знакомый Сергея Усольцева альпинист Александр Дымов отметил, что тот не всегда тщательно готовился к походам и не обращал внимания на важные нюансы.

«Я занимаюсь альпинизмом, Сергей больше турист. У него всегда было все с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то еще, то если к нему зайти в момент выезда, то у него на столе только билеты на самолет. Для него главное — это драйв, поспешить куда-то, куда-то ринуться. Проработка маршрута, подбор экипировки — это не его вообще», — сказал Дымов.

При этом он назвал Усольцева сильным, мощным человеком, который участвовал в сплавах на реках и выходил на непростые маршруты.

Следователи в качестве основной версии пропажи Усольцевых рассматривают несчастный случай, сообщил источник в СУ СК России по региону. По его словам, шансы найти членов семьи живыми минимальны. По другой версии, семью могли похитить. Однако, как считает юрист движения «Альтернатива» Арина Файрушина, вероятность похищения Усольцевых с целью использования их в качестве рабочей силы крайне мала. По ее словам, в эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что пропавшая под Красноярском семья могла стать жертвой сектантов.

Поиски МЧС семьи Усольцевых Фото: t.me/mchskrsk

«Невозможно бесследно исчезнуть. Если это несчастный случай, если это дикие животные, допустим, все равно следы какие-то остались бы. Тем более что личные вещи людей зверям неинтересны. Учитывая это, можно выдвинуть две версии: либо семью Усольцевых насильно куда-то увезли, либо они могли сами имитировать свое исчезновение. По данным СМИ, у главы семейства не было никаких проблем с бизнесом или правоохранительными органами, поэтому они могли пропасть добровольно, чтобы вступить в секту. Куда более вероятная версия, на мой взгляд, что сектанты похитили их против воли, а телефон Усольцева выкинули в другом месте, чтобы сбить поисковые группы со следа», — подчеркнул Игнатов.

Петросян хочет развода с молодой женой?

Супруга юмориста Евгения Петросяна вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц. Общая стоимость поездки составила около 1 млн рублей. Семья путешествовала на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. Сам юморист остался дома.

В СМИ появилась информация, что якобы Петросян был настолько возмущен непомерными тратами своей жены, что решил подать на развод. Однако подруга юмориста, поэтесса и певица Ирина Гвоздева, заявила, что ни о каком разрыве сейчас речи не идет.

«Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье», — отметила она.

Продюсер Сергей Дворцов в свою очередь выразил мнение, что Петросян начинает понимать, какая у него жена на самом деле.

Артист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки. Думаю, что в скором времени они придут к общему знаменателю. Если не развод, то, полагаю, Евгений Ваганович уж точно поставит ее на место», — предположил продюсер.

В шоу-бизнесе некоторые считают, что у Брухуновой есть «комплекс бедности». По мнению экспертов, один выход знаменитости в свет может стоить до полумиллиона рублей. В своих соцсетях супруга Петросяна очень любит показывать брендовые вещи. В одном образе у жены юмориста могут быть шляпа Chanel (от 80 тыс. рублей) и сумка Prada (от 400 тыс. рублей). В коллекции женщина также есть винтажная сумка 1989 года Hermès Kelly. Такую вещь сейчас можно купить за внушительную цену — более 3 млн рублей.

