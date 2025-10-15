Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:05

Песков раскрыл, выполнит ли Россия решение ЕСПЧ о выплате Грузии

Песков: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн (23,4 млрд рублей) Грузии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. На брифинге он четко обозначил позицию Москвы по данному вопросу, связанному с событиями 2008 года, передает ТАСС.

Решение выполнять не будем, — говорится в сообщении.

Ранее Страсбургский суд удовлетворил претензии Тбилиси к Москве, обязав РФ выплатить €253 млн. В решении международного органа утверждается о якобы нарушениях прав человека в период после августовских событий и ограничении свободного въезда на территории Абхазии и Южной Осетии. Исковое заявление было направлено в 2018 году.

Кроме того, суд в Грузии постановил взыскать с экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего начальника его охраны свыше $3 млн (250 млн рублей). Данные средства были незаконно потрачены в годы его правления.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированные переговоры с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, занимающей также пост действующего председателя ОБСЕ. Причиной послужило участие дипломата в акции оппозиции, состоявшейся 14 октября в Тбилиси.

ЕСПЧ
Россия
Грузия
выплаты
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.