Песков раскрыл, выполнит ли Россия решение ЕСПЧ о выплате Грузии Песков: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии

Россия отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн (23,4 млрд рублей) Грузии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. На брифинге он четко обозначил позицию Москвы по данному вопросу, связанному с событиями 2008 года, передает ТАСС.

Решение выполнять не будем, — говорится в сообщении.

Ранее Страсбургский суд удовлетворил претензии Тбилиси к Москве, обязав РФ выплатить €253 млн. В решении международного органа утверждается о якобы нарушениях прав человека в период после августовских событий и ограничении свободного въезда на территории Абхазии и Южной Осетии. Исковое заявление было направлено в 2018 году.

Кроме того, суд в Грузии постановил взыскать с экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего начальника его охраны свыше $3 млн (250 млн рублей). Данные средства были незаконно потрачены в годы его правления.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированные переговоры с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, занимающей также пост действующего председателя ОБСЕ. Причиной послужило участие дипломата в акции оппозиции, состоявшейся 14 октября в Тбилиси.