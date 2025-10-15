Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:22

Тбилиси отменил переговоры с председателем ОБСЕ из-за митинга

Премьер Грузии Кобахидзе отменил встречу с председателем ОБСЕ Валтонен

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии и действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Поводом стало участие дипломата в митинге оппозиции, прошедшем 14 октября в Тбилиси.

Из-за участия вчера в противозаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии, — говорится в сообщении.

Валтонен прибыла в Грузию в рамках поездки по странам Южного Кавказа. Во вторник она провела переговоры с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, а на следующий день планировалась встреча с премьером.

Накануне визита глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, где встретилась с участниками и записала видеообращение. В опубликованной в соцсети X записи Валтонен заявила, что на митинг приходит много людей, и выразила поддержку протестующим, отметив, что они выступают против ограничений их основных свобод.

Ранее в Грузии провели массовый протест — около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины. Полицейских рядом с местом проведения акции не было замечено.

Грузия
Ираклий Кобахидзе
ОБСЕ
Финляндия
протесты
митинги
