«Реклама у экстремистов?» Как живет Татьяна Брухунова: хамство и комплексы

Жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову заподозрили в незаконной рекламе отеля в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), утверждают источники. Что об этом известно, как сейчас живет Брухунова, почему она хамит подписчикам и журналистам?

В чем заподозрили Брухунову

Как утверждает Telegram-канал SHOT, Брухунова по бартеру отметила 80-летие Петросяна в усадьбе почти за 300 тысяч рублей. Артист с женой и наследниками заселились в дом в винтажном стиле в деревне Наговье на ледниковом озере. Площадь жилья — 220 «квадратов», внутри четыре комнаты.

Отдых в таком доме на четверых с завтраком на трое суток стоит около 255 тысяч рублей, посчитали журналисты. По их информации, за дополнительную плату семья брала обзорную прогулку.

«Однако Петросян мог встретить 80-летие бесплатно — благодаря жене-блогерше», — предположил источник.

Канал обратил внимание, что Брухунова в деталях рассказывает об услугах, которые предоставляет усадьба, и их стоимости, а также «при каждом удобном случае тегает в сторис владелицу отеля». SHOT посчитал это рекламой, однако отметка кого-либо в соцсети таковой не является.

«Реклама у экстремистов?» — задался вопросом один из комментаторов в Сети.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий любую рекламу на заблокированных в России платформах. За нарушение предусмотрены штрафы: физическим лицам — до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Запрет рекламы в Instagram распространяется на размещение платных интеграций у блогеров, продвижение через таргетированную рекламу, любые другие рекламные упоминания и публикации о товарах и услугах.

Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

Почему Брухунова хамит подписчикам, комплексы

В начале августа СМИ писали, что Петросяна разыскивают в одной из клиник в Хамовниках, где артист должен был пройти плановую диспансеризацию. Евгений Ваганович не выходил на связь и заставил беспокоиться своих фанатов. Ситуацию разъяснила Брухунова. Супруга юмориста стала выкладывать посты на своей странице с отдыха. Оказалось, что Петросян с Брухуновой улетели с детьми в Турцию.

На фоне распространяющихся слухов об ухудшении здоровья артиста его жена раскритиковала журналистов, назвав их «падальщиками» и «помоишниками».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея, а вы пытаетесь омрачить эту важную дату», — заявила Татьяна.

Брухунова также неоднократно набрасывалась на своих подписчиков, которые осмеливались недооценить ее стиль в одежде.

«Вы, конечно, свою говнометку открыли и с радостью ею воспользовались. Я понимаю, что очень трудно смириться с тем, что кто-то не носит джинсы и футболку, кто-то не носит все то, что носит большинство. Ну, ребят, придется либо смириться, либо я вас все-таки в блок-то подотправлю. И хочу напомнить: пожалуйста, давайте не будем обижаться. Если вы пишете говнокомментарии, будьте готовы к тому, что я заблокирую и удалю комментарии», — ответила однажды фолловерам жена Петросяна.

До этого Брухунова назвала хейтеров «сбитыми летчиками» и «обрыдлом». Скандал начался после того, как Татьяна публично высмеяла женщин, покупающих реплики известных брендов.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Брухунова вымещает на всех свои комплексы.

«Она стала этаким троллем, который отыгрывает на окружающих свои комплексы. В том числе на подписчиках, медийных личностях, бывших коллегах. Все потому, что она человек нечистый. Слабохарактерная, несамодостаточная. Хочет реализоваться, в том числе за счет мужа, но боится хейта», — сказал Дворцов.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Чем сейчас занимается Брухунова

Судя по последним постам Брухуновой, она все еще находится с Петросяном и детьми в усадьбе в Наговье, о чем сообщила в сторис, поблагодарив пользователей за подписку. Она посетовала, что в месте, где они отдыхают, стало прохладнее, однако это не мешает наслаждаться досугом.

После поездки Татьяна, вероятно, вернется к работе. Она является директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Петросяна. И на осень у Брухуновой, по ее заявлениям, «большие планы». Пока неизвестно, о чем идет речь.

