Королевская семья Британии: новости, Трамп опозорился на приеме у Карла III

Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол всего через несколько минут после приземления в Великобритании, передает RadarOnline. Как опозорился Трамп, какие еще новости о королевской семье известны сегодня, 18 сентября?

Как Трамп опозорился на приеме у Карла III

Президента и его жену Меланию в Великобритании приветствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, после того как их вертолет приземлился на территории Виндзорского замка в среду, 17 сентября. Затем пара прошла вместе с принцем и принцессой Уэльскими, где их официально приветствовали король Карл III и королева Камилла, но вместо традиционного поклона или реверанса американцы просто протянули руки для рукопожатия, пишет издание.

Далее можно было увидеть, как Трамп быстрым шагом идет впереди короля, что пользователи Сети сочли признаком неуважения.

«О боже... Он идет перед королем, как будто тот вообще не существует и не имеет значения!» — возмутилась бывшая звезда британского реалити-шоу «Большой брат» Нариндер Каур.

«Трамп не поклонился королю Карлу. Протокол нарушен. Кто идет впереди, обходит караул и занимает почетное место? Это король», — написал другой пользователь X.

«Позор! Он ничему не учится! Дональд Трамп проигнорировал королевский этикет и протокол, пройдя перед королевой. Трамп невоспитанный. Никакого лоска!» — высказался еще один юзер.

Некоторые американцы вступились за Трампа: «Моему президенту лучше ни перед кем не кланяться. Он самый могущественный человек на планете, представляющий самую могущественную страну в истории Земли. Карлу III следовало бы преклонить колени перед Трампом».

Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи с королем и королевой Великобритании Карлом III и Камиллой в Виндзорском замке Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Кроме того, монарха нельзя касаться — Трамп похлопал Карла III по спине, пропуская вперед. На это также обратили внимание пользователи Сети, но признали, что об этих тонкостях Трамп мог просто не знать.

В чем заподозрили Трампа?

Трамп стал почетным гостем на королевском государственном ужине, устроенном Карлом III и Камиллой в Виндзорском замке 17 сентября. Несмотря на всю роскошь этого торжества, больше всего поклонников привлекла внимание изменившая цвет рука президента США.

«Единственное, что не соответствовало идеалу группового снимка, — слишком светлый консилер на правой руке Трампа, который сильно отличался от его темно-золотистого загара», — отметил RadarOnline.

Пользователи предположили, что американский лидер попытался скрыть синяки на руке.

«Как можно оказаться в таком положении и не найти никого, кто смог бы скрыть синяк? Выглядит так, будто кто-то просто размазал тональную основу», — заявила визажист Брэнди Буле.

Белый дом объяснил причину появления синяков на руках Трампа в июле, когда его врач рассказал, что у политика диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Врач Шон Барбабелла сообщил в своей служебной записке, что сердечно-сосудистое заболевание, возникающее, когда вены на ногах перестают нормально функционировать, что затрудняет обратный ток крови к сердцу, является «доброкачественным и распространенным» заболеванием у пациентов старше 70 лет.

Также он объяснил, что синяки на руке Трампа «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

