Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 сентября, погода ухудшается

Четверг приносит ощутимое похолодание и повышенную влажность, что отражается на аллергенном фоне города. Уровень пыльцы сорняков сейчас почти на нуле, зато заносы с юга и споры грибков не дают покоя аллергикам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В четверг, 18 сентября, ожидаем небольшого ухудшения погоды относительно прошлых дней. Максимальная температура не превысит +18 °C. Весь день будет пасмурно, а ночью даже прогнозируется небольшой дождь. Такая прохладная и влажная погода создает идеальные условия для одних аллергенов и сводит на нет другие.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 18 сентября

Местные растения практически завершили свою активность, но расслабляться аллергикам рано. Основные угрозы носят иной характер.

Занос амброзии. Уровень пыльцы этого опасного сорняка сегодня, хотя и остается низким (приблизительно 17 единиц на кубометр), но все не спадает. Амброзия продолжает поступать из южных регионов. Мониторинговые службы фиксируют увеличение числа жалоб, что свидетельствует о его влиянии на чувствительных людей.

Плесневые грибы. Кладоспориум и альтернария чувствуют себя прекрасно в такую погоду. Их концентрация остается высокой, и процесс спорообразования активно продолжается.

Злаки и полынь. Околонулевой уровень, до 1 единицы. Пыльцы этих растений в воздухе Москвы практически нет. Их сезон можно считать закрытым.

Основную угрозу представляют не местные растения, а занесенная пыльца и споры плесени. Аллергикам рекомендуем быть особенно внимательными к своему самочувствию, избегать длительного пребывания на улице в сырую погоду и держать окна закрытыми для минимизации риска заноса амброзии. Помните, что нужно всегда держать антигистаминные препараты под рукой.

