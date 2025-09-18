Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 03:55

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 сентября, погода ухудшается

Прогноз пыльцы на 18 сентября 2025 года Прогноз пыльцы на 18 сентября 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Четверг приносит ощутимое похолодание и повышенную влажность, что отражается на аллергенном фоне города. Уровень пыльцы сорняков сейчас почти на нуле, зато заносы с юга и споры грибков не дают покоя аллергикам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В четверг, 18 сентября, ожидаем небольшого ухудшения погоды относительно прошлых дней. Максимальная температура не превысит +18 °C. Весь день будет пасмурно, а ночью даже прогнозируется небольшой дождь. Такая прохладная и влажная погода создает идеальные условия для одних аллергенов и сводит на нет другие.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 18 сентября

Местные растения практически завершили свою активность, но расслабляться аллергикам рано. Основные угрозы носят иной характер.
  • Занос амброзии. Уровень пыльцы этого опасного сорняка сегодня, хотя и остается низким (приблизительно 17 единиц на кубометр), но все не спадает. Амброзия продолжает поступать из южных регионов. Мониторинговые службы фиксируют увеличение числа жалоб, что свидетельствует о его влиянии на чувствительных людей.
  • Плесневые грибы. Кладоспориум и альтернария чувствуют себя прекрасно в такую погоду. Их концентрация остается высокой, и процесс спорообразования активно продолжается.
  • Злаки и полынь. Околонулевой уровень, до 1 единицы. Пыльцы этих растений в воздухе Москвы практически нет. Их сезон можно считать закрытым.

Основную угрозу представляют не местные растения, а занесенная пыльца и споры плесени. Аллергикам рекомендуем быть особенно внимательными к своему самочувствию, избегать длительного пребывания на улице в сырую погоду и держать окна закрытыми для минимизации риска заноса амброзии. Помните, что нужно всегда держать антигистаминные препараты под рукой.

Не забудьте посмотреть рецепт ленивого штруделя у нас на сайте.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
погода
прогнозы
Москва
растения
злаки
полынь
грибки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.