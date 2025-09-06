Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 07:05

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Яблочный штрудель: простой рецепт

Штрудель — классический и очень любимый многими пирог. Считаете, что на него надо потратить много времени? Но что, если мы скажем, что его можно приготовить всего за 15 минут и он будет таким же вкусным? Секрет в готовом слоеном тесте.

Для этого пирога вам понадобится 1 упаковка готового слоеного теста (250 г), 3–4 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы и 2–3 ст. л. молотых сухарей или миндальных лепестков. Сначала займемся начинкой. Яблоки избавьте от кожуры и серединки с семечками, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с сахаром и корицей. Если яблоки очень сочные, можно оставить их на 10 минут, чтобы стек лишний сок.

Достаньте слоеное тесто из упаковки и аккуратно разверните его на пергаментной бумаге. Посыпьте тесто молотыми сухарями или миндальными лепестками, отступив от одного края примерно на 5 см. Сухари впитают лишний яблочный сок и не дадут тесту размокнуть. Выложите яблочную начинку на посыпанную часть теста и равномерно распределите. Свободный край теста можно слегка смазать водой. Аккуратно, но плотно заверните тесто с начинкой в рулет. Переложите штрудель на противень, смажьте взбитым яйцом и сделайте несколько надрезов на поверхности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 20–25 минут, пока он не станет золотистым.

  • Совет: для более хрустящей корочки перед выпечкой можно посыпать штрудель сахаром.

Читайте также: венгерский яблочный пирог — отличная альтернатива классике.

