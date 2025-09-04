Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:55

Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья

Венгерский яблочный пирог: простой рецепт Венгерский яблочный пирог: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венгерский яблочный пирог — это настоящий шедевр домашней выпечки. Он отличается от привычных нам шарлоток своей структурой: нежное, рассыпчатое тесто в сочетании с сочной, ароматной начинкой. Его легко приготовить, а результат всегда превосходный.

Сначала сделаем нежное песочное тесто: соедините 200 г хлебопекарной муки, 100 г сливочного масла (берите холодное, прямо из холодильника или морозилки), 50 г сахарного песка и чуть-чуть соли. Добавьте 1 куриное яйцо и замесите тесто. Раскатайте его, переложите в форме и распределите так, чтобы получились бортики.

Для начинки избавьте от кожуры и нарежьте кубиками 4 кислых яблока (например, сорта «гренни смит»). Соедините с 1 ч. л. корицы, 50 г сахарного песка и соком половинки лимона. Отправляйте в фору.

Для крошки: разотрите 50 г холодного масла, 50 г муки, 50 г сахара и 50 г измельченных грецких орехов. Посыпьте яблоки. Печь будем приблизительно 40 минут (зависит от вашей техники) при 180 °C.

Совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого — контраст температур подчеркнет вкус.

Читайте также: «Три стакана» — классическая версия самого простого яблочного пирога.

пироги
выпечка
яблоки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.