Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья

Венгерский яблочный пирог — это настоящий шедевр домашней выпечки. Он отличается от привычных нам шарлоток своей структурой: нежное, рассыпчатое тесто в сочетании с сочной, ароматной начинкой. Его легко приготовить, а результат всегда превосходный.

Сначала сделаем нежное песочное тесто: соедините 200 г хлебопекарной муки, 100 г сливочного масла (берите холодное, прямо из холодильника или морозилки), 50 г сахарного песка и чуть-чуть соли. Добавьте 1 куриное яйцо и замесите тесто. Раскатайте его, переложите в форме и распределите так, чтобы получились бортики.

Для начинки избавьте от кожуры и нарежьте кубиками 4 кислых яблока (например, сорта «гренни смит»). Соедините с 1 ч. л. корицы, 50 г сахарного песка и соком половинки лимона. Отправляйте в фору.

Для крошки: разотрите 50 г холодного масла, 50 г муки, 50 г сахара и 50 г измельченных грецких орехов. Посыпьте яблоки. Печь будем приблизительно 40 минут (зависит от вашей техники) при 180 °C.

Совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого — контраст температур подчеркнет вкус.

