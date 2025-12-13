Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 08:21

Мини-«Наполеон», который готовится быстрее классики и выглядит эффектно: простой способ сделать любимый торт в стаканчиках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда хочется домашнего десерта без долгой возни, и этот вариант спасает буквально всегда. «Наполеон в стаканчиках» готовится быстро, не требует пропитки и радует тем самым знакомым вкусом, только в более легком и современном формате. Хрустящее тесто и нежный крем сочетаются так удачно, что съедается все до последней ложечки.

Для крема возьмите 500 мл молока, 4 желтка, 60 г сахара, 30 г крахмала, 10 г ванильного сахара, щепотку соли и 40 г масла.

Желтки смешайте с сахаром, частью молока и крахмалом, размешайте до гладкости, влейте остаток молока и проварите до загустения. В горячую массу добавьте ваниль и масло, накройте пленкой. Слоеное тесто (250 г) нарежьте кубиками 2×2 см и запеките 12–15 минут до румяности. В стаканчики выкладывайте крем и слегка измельченные кубики, чередуя слои. Завершите крошкой, присыпанной сахарной пудрой, — и можно подавать сразу.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы и украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы. Отличный способ удивить гостей, не проводя целый вечер на кухне.

молоко — 500 мл;
желтки — 4 шт.;
сахар — 60 г (или больше по вкусу);
кукурузный крахмал — 30 г;
ванильный сахар — 10 г;
соль — щепотка;
сливочное масло — 40 г;
слоеное тесто — 250 г;
сахарная пудра — для подачи.
Для крема возьмите 500 мл молока, 4 желтка, 60 г сахара, 30 г крахмала, 10 г ванильного сахара, щепотку соли и 40 г масла. Желтки смешайте с сахаром, частью молока и крахмалом, размешайте до гладкости, влейте остаток молока и проварите до загустения. В горячую массу добавьте ваниль и масло, накройте пленкой.
Слоеное тесто (250 г) нарежьте кубиками 2×2 см и запеките 12–15 минут до румяности.
В стаканчики выкладывайте крем и слегка измельченные кубики, чередуя слои. Завершите крошкой, присыпанной сахарной пудрой — и можно подавать сразу.
