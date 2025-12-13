Мини-«Наполеон», который готовится быстрее классики и выглядит эффектно: простой способ сделать любимый торт в стаканчиках

Иногда хочется домашнего десерта без долгой возни, и этот вариант спасает буквально всегда. «Наполеон в стаканчиках» готовится быстро, не требует пропитки и радует тем самым знакомым вкусом, только в более легком и современном формате. Хрустящее тесто и нежный крем сочетаются так удачно, что съедается все до последней ложечки.

Для крема возьмите 500 мл молока, 4 желтка, 60 г сахара, 30 г крахмала, 10 г ванильного сахара, щепотку соли и 40 г масла.

Желтки смешайте с сахаром, частью молока и крахмалом, размешайте до гладкости, влейте остаток молока и проварите до загустения. В горячую массу добавьте ваниль и масло, накройте пленкой. Слоеное тесто (250 г) нарежьте кубиками 2×2 см и запеките 12–15 минут до румяности. В стаканчики выкладывайте крем и слегка измельченные кубики, чередуя слои. Завершите крошкой, присыпанной сахарной пудрой, — и можно подавать сразу.

