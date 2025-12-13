В миске осталось немного кефира? Через 15 минут на столе бабушкины «рваники». Выпечка, которая тает во рту

В миске осталось немного кефира? Через 15 минут на столе бабушкины «рваники». Выпечка, которая тает во рту

Знакомо чувство, когда в холодильнике остается полстакана кефира, а выбросить рука не поднимается? Именно такие остатки часто становились началом маленького кулинарного чуда на бабушкиной кухне. Из них рождались «рваники» — неказистые на вид, но бесконечно душевные оладушки. Их прелесть в простой, «рваной» текстуре с хрустящими кудрявыми краями и нежной серединкой, которая буквально тает во рту. Это не выпечка по строгому рецепту, а творчество по наитию, которое всегда приводит к идеальному результату.

Для теста вам понадобится: около 200 миллилитров кефира, одно яйцо, столовая ложка сахара, щепотка соли, половинка чайной ложки соды и примерно 150 граммов муки. Для жарки используйте рафинированное подсолнечное масло.

В глубокой миске слегка взбейте вилкой кефир с яйцом, сахаром и солью. Гасите соду прямо в эту смесь, хорошо размешайте. Постепенно вводите просеянную муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться густым, как деревенская сметана, и тягучим, с пузырьками воздуха. Дайте ему постоять пять минут. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Самый интересный момент — формирование. Не используйте ложку. Просто отрывайте небольшие порции теста пальцами и, как бы сбрасывая, опускайте их в горячее масло. Обжаривайте с двух сторон до румяного, ажурного золота. Подавайте «рваники» сразу, обильно сдобрив сметаной или ароматным медом, к горячему чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.