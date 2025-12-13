Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:35

В миске осталось немного кефира? Через 15 минут на столе бабушкины «рваники». Выпечка, которая тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знакомо чувство, когда в холодильнике остается полстакана кефира, а выбросить рука не поднимается? Именно такие остатки часто становились началом маленького кулинарного чуда на бабушкиной кухне. Из них рождались «рваники» — неказистые на вид, но бесконечно душевные оладушки. Их прелесть в простой, «рваной» текстуре с хрустящими кудрявыми краями и нежной серединкой, которая буквально тает во рту. Это не выпечка по строгому рецепту, а творчество по наитию, которое всегда приводит к идеальному результату.

Для теста вам понадобится: около 200 миллилитров кефира, одно яйцо, столовая ложка сахара, щепотка соли, половинка чайной ложки соды и примерно 150 граммов муки. Для жарки используйте рафинированное подсолнечное масло.

В глубокой миске слегка взбейте вилкой кефир с яйцом, сахаром и солью. Гасите соду прямо в эту смесь, хорошо размешайте. Постепенно вводите просеянную муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться густым, как деревенская сметана, и тягучим, с пузырьками воздуха. Дайте ему постоять пять минут. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Самый интересный момент — формирование. Не используйте ложку. Просто отрывайте небольшие порции теста пальцами и, как бы сбрасывая, опускайте их в горячее масло. Обжаривайте с двух сторон до румяного, ажурного золота. Подавайте «рваники» сразу, обильно сдобрив сметаной или ароматным медом, к горячему чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Наш семейный «телепорт» в Грузию — ароматный чакапули к обеду, ужину и даже к празднику
Общество
Наш семейный «телепорт» в Грузию — ароматный чакапули к обеду, ужину и даже к празднику
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Семья и жизнь
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
Семья и жизнь
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
Вместо простых оладушков готовлю «Рыжики»: всего 15 минут — и на столе вкусный и полезный завтрак
Общество
Вместо простых оладушков готовлю «Рыжики»: всего 15 минут — и на столе вкусный и полезный завтрак
Готовлю оладьи, которые пахнут детством: яблоки с корицей в тесте, как у бабушки на кухне
Общество
Готовлю оладьи, которые пахнут детством: яблоки с корицей в тесте, как у бабушки на кухне
рецепты
кулинария
оладьи
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма
При выполнении гособоронзаказа Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей
Российские военные разбили подразделение наемников в Волчанске
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»
Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем
Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений
«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах
Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале
В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
Манул Тимофей начнет получать меньше крыс
Одесские пенсионеры начали «питаться святым духом»
Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир
Удары по Украине сегодня, 13 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России предложили начать импортозамещение с органов власти
Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео
Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
С Игоря Верника не смогли выбить долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.