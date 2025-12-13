Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Удивите гостей! Салат «Кальмары под шубой»: морской вариант вечной классики

Салат «Кальмары под шубой» Салат «Кальмары под шубой» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Легкая вариация на тему привычной шубы превращается в свежий морской салат, где нежные кальмары прекрасно сочетаются с мягкой свеклой, картофелем и легкой заправкой. Вкус получается насыщенным, но без тяжести, а текстуры — мягкие и гармоничные. Подходит и для новогоднего стола, и для уютного семейного ужина.

Отварите 2 средних кальмара ровно 1 минуту после закипания, чтобы они остались мягкими, затем нарежьте тонкой соломкой. Свеклу и картофель (по 1 крупному корнеплоду) сварите до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Добавьте мелко рубленное яйцо (2 шт.), немного красного лука для яркости и щепотку соли. На плоском блюде соберите салат слоями: картофель, кальмары, свекла. Каждый слой слегка промажьте смесью из майонеза 2 ст. л. и сметаны 1 ст. л., чтобы вкус был нежнее. Уберите салат в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались. Перед подачей можно посыпать сверху рубленым укропом.

  • Совет: чтобы свекла не окрашивала остальные слои, ее можно слегка отжать от сока и смешать с половиной заправки заранее.

Напоминаем вам, как приготовить классическую селедку под шубой.

