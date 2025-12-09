Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник

ТИЭФ'25
Эта легендарная закуска каждый год спасает праздничный стол. Вроде все просто: рыба, овощи, немного майонеза. Но именно порядок и точность слоев решают вкус. Если правильно распределить продукты, подобрать толщину, салат получится гармоничным, сочным и аккуратным — таким, каким его ждут гости.

Сначала подготовьте основу: нарежьте 250 г филе сельди мелкими кубиками и уложите на дно блюда, слегка разровняв. Сверху добавьте мелко нарезанный лук — примерно половину небольшой головки. Отварите 2 картофелины, остудите и натрите на крупной терке прямо поверх сельди. Разровняйте слой и нанесите тонкую сетку майонеза.

Теперь распределите 2 натертые моркови. Снова сделайте легкую майонезную сетку.

Отварите 2 свеклы и натрите их последним, пятым слоем. Этот слой должен быть самым ровным: он отвечает за вид блюда. Покройте поверхность небольшим количеством майонеза и аккуратно разровняйте ложкой.

Уберите салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы слои напитались и держали форму.

  • Совет: картофель делайте тоньше остальных слоев — салат получится легче.

Надоела шуба? Приготовьте слоеную «Французскую любовницу» на этот Новый год.

Анастасия Фомина
А. Фомина
