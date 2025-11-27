День матери
Салат «Французская любовница» — нежный, слоеный, эффектный и очень простой

Салат «Французская любовница»: простой рецепт Салат «Французская любовница»: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат давно стал легендой. Слои смотрятся аккуратно и ярко, а сам салат собирается легко — отличный вариант, когда нужно простое, но впечатляющее блюдо.

Вам понадобятся: 1 крупная морковка, 2 сладких яблока, 100 г твердого сыра, 2 вареных яйца, небольшая горсть изюма и 150 г мяса (отлично подойдет вареная курица).

Мясо сварите и разделите на волокна. 2 столовые ложки изюма залейте горячей водой на 5 минут, чтобы он стал мягким и сочным. 1 крупную морковь очистите и натрите на мелкой терке — чем нежнее стружка, тем аккуратнее получится нижний слой. Сразу перемешайте морковь с чайной ложкой майонеза, чтобы она держала форму.

2 сладких яблока очистите от кожуры и натрите на крупной терке, сбрызните несколькими каплями лимонного сока, чтобы они не потемнели. Добавьте немного майонеза и перемешайте.

2 вареных яйца натрите на средней терке. Отдельно натрите 100 г твердого сыра — удобнее брать более мягкие, сливочные сорта, они лучше соединяются с майонезом и дают гладкую текстуру.

Сборка идет по слоям. На широкое плоское блюдо выложите мясо, потом морковь. Следом распределите яблочный слой. Посыпьте распаренным и обсушенным изюмом. Далее — слой из тертых яиц с тонкой майонезной сеточкой. Завершите салат сыром: распределите его равномерно, слегка прижав ложкой, чтобы верх получился аккуратным.

Поставьте салат в холодильник на 20–30 минут, чтобы слои «подружились» и стали более нежными. Перед подачей можно украсить парой тонких яблочных долек или щепоткой изюма.

  • Совет: если хочется более яркого вкуса, замените обычный майонез на чесночный — но добавляйте осторожно, чтобы не перебить вкус яблок.

Рецепт-хит на нашем сайте: читайте, как приготовить легкий салат «Мышиный король».

