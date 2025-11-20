Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Простой салат из 4 ингредиентов Простой салат из 4 ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Мышиный король» — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то эффектное, но не слишком сложное. Получается праздничное блюдо, которое смотрится красиво, — идеально для вечера с друзьями или семейного застолья.

Чтобы приготовить салат, сначала сварите 3 яйца вкрутую, остудите и очистите. Затем нарежьте примерно 200 граммов полукопченой колбасы мелкими кубиками. Переместите в большую миску нарезанные яйца и колбасу. После этого добавьте к ним 100 граммов натертого твердого сыра, а затем всыпьте 100 граммов консервированной кукурузы, предварительно слив жидкость. Заправьте салат 2 столовыми ложками майонеза.

Перемешайте аккуратно, чтобы все компоненты распределились равномерно. Затем переложите салат в салатницу или праздничное кольцо — его нарядный вид делает «Мышиного короля» отличным выбором для праздничного застолья. Дайте салату немного настояться — около 10 минут, чтобы майонез немного пропитал ингредиенты, — и подавайте охлажденным.

  • Совет: не берите очень жирные сыр и колбасу.

  • Калорийность: примерно 180 ккал на 100 г (ориентировочно, зависит от ваших сыра и колбасы); время приготовления: 20 минут.

Посмотрите рецепт легкого салата с крабовыми палочками: рассказали, как быстро приготовить «Крабовую слойку».

