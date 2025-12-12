Теперь тушу только так: узнала рецепт польской «Солнечной капусты» — один ингредиент, и он нее не оторваться

Теперь тушу только так: узнала рецепт польской «Солнечной капусты» — один ингредиент, и он нее не оторваться

Теперь тушу только так: узнала рецепт польской «Солнечной капусты» — один ингредиент, и он нее не оторваться. Тушёная капуста с морковью и яблоками, лёгкое и яркое блюдо для повседневного ужина. Лёгкая, ароматная и яркая — она подарит настоящую домашнюю атмосферу и радость от каждого кусочка. Она быстро готовится, а сочетание сладости моркови и яблок с нежной капустой создаёт гармоничный вкус. Идеально подойдёт как на повседневный ужин, так и к праздничному столу.

Для приготовления возьмите 500 г капусты, 2 средние моркови, 1-2 кислых яблока, 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сахара, соль и перец по вкусу. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, яблоки нарежьте кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте морковь 3–4 минуты, добавьте капусту и тушите 10 минут, затем вмешайте яблоки, сахар, соль и перец, накройте крышкой и готовьте ещё 10–15 минут до мягкости.

Готовую «Солнечную капусту» подавайте горячей, украсив свежей зеленью при желании. Нежная, ароматная и с лёгкой сладостью — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо для всей семьи.

Ранее мы делились рецептом салата, с которым вся семья полюбит морскую капусту. Готовим «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год.