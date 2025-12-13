Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025

Экономист озвучил неутешительный для Европы прогноз

Экономист Гапоненко: Европу к 2030 году ждет экономическая стагнация

Страны европейской элиты к 2030 году ожидает стагнация экономики, заявил экономист Николай Гапоненко. По его словам, которые приводит ТАСС, ЕС импортирует СПГ из США по ценам значительно выше российских. Также речь идет о зависимости Европы от американских вооружений, объяснил эксперт.

При этом гигантские оборонные расходы на фоне обязательств перед НАТО и поддержка Украины будут финансироваться за счет сокращения социальных программ, роста налогов и нового госдолга, — подчеркнул экономист.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на Европейский союз. В частности, по его словам, это делается из-за провала политического курса главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Украине.

Ранее Гапоненко заявил, что Евросоюз пытается экспроприировать российские активы в интересах Киева, чтобы обойти сложные бюджетные процедуры и не истощать ресурсы стран-участниц. Он отметил, что инициатива фон дер Ляйен пользуется активной поддержкой Польши и стран Балтии.

Евросоюз
экономика
прогнозы
экономисты
