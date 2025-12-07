Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам

Евросоюз пытается экспроприировать российские активы в интересах Киева, чтобы обойти сложные бюджетные процедуры и не истощать ресурсы стран-участниц, объяснил ТАСС доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Он отметил, что инициатива председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен пользуется активной поддержкой Польши и стран Балтии.

Еврокомиссия 3 декабря предложила механизм репарационного кредита на сумму €90 млрд, который должен покрыть две трети текущих потребностей Украины. Решение по данному вопросу может быть принято квалифицированным большинством голосов стран ЕС. План также включает пункт о непризнании на территории союза решений иностранных судов, вынесенных по возможным ответным искам России.

Проукраинское большинство в Европарламенте, состоящее из четырех крупнейших фракций, контролирует более двух третей мест, что обеспечивает практически единогласное одобрение мер по ужесточению санкций и использованию замороженных российских активов. Экономист добавил, что раскол в ЕС на фоне обсуждения этого вопроса возможен, но вполне управляем.

Разногласия носят не принципиальный характер, типа «поддерживать ли Украину», а тактический — о методах, рисках и темпах. Венгрия, реже — Словакия, могут использовать этот вопрос для торга, — подытожил собеседник агентства.

Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.