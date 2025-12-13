Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 06:17

Три яблока, йогурт и горстка муки: готовлю яблочный хлеб — уютный десерт к домашним посиделкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аромат этого хлеба, пекущегося в духовке, создает в доме особенную атмосферу тепла и уюта. Мои домашние всегда знают — если пахнет корицей и яблоками, значит, скоро будет вкусный сюрприз к чаю.

Для приготовления этого ароматного хлеба мне понадобится: свежие яблоки (3 шт., лучше кисло-сладких сортов), греческий йогурт (250 г), сливочное масло (50 г), куриные яйца (3 шт.), овсяные хлопья быстрого приготовления (130 г), пшеничная мука (120 г), апельсиновый джем (60 г), молотая корица (1 ч. л.), разрыхлитель теста (1 ч. л.), ванилин (1 ч. л.), щепотка соли.

Начинаю с подготовки яблок: мою их, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими аккуратными кубиками примерно 1×1 см. Сливочное масло растапливаю в микроволновой печи или на водяной бане и даю немного остыть. В просторной миске соединяю греческий йогурт, растопленное остывшее масло, яйца и апельсиновый джем. Тщательно взбиваю венчиком до получения однородной гладкой массы. В отдельной посуде смешиваю все сухие ингредиенты: овсяные хлопья, просеянную муку, разрыхлитель, корицу, ванилин и соль. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до исчезновения мучных комочков. В последнюю очередь добавляю нарезанные яблоки и равномерно распределяю их по тесту. Форму для выпекания смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой или выстилаю пергаментной бумагой. Перекладываю тесто в форму и разравниваю поверхность. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 55–60 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, хлеб готов. Даю выпечке полностью остыть в форме на решетке — это важно для того, чтобы текстура стабилизировалась и хлеб не разваливался при нарезке.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю дома тот самый шоколадный сыр из детства — простой десерт с насыщенным вкусом
Общество
Готовлю дома тот самый шоколадный сыр из детства — простой десерт с насыщенным вкусом
Этот соус изменит ваши блюда — спайси-ананас к мясу, рыбе и даже овощам: готовим экзотическую заправку
Общество
Этот соус изменит ваши блюда — спайси-ананас к мясу, рыбе и даже овощам: готовим экзотическую заправку
Торты на Новый год не пеку и не покупаю, делаю трубочки с кремом: простой рецепт со слоеным тестом
Общество
Торты на Новый год не пеку и не покупаю, делаю трубочки с кремом: простой рецепт со слоеным тестом
Теперь тушу только так: узнала рецепт польской «Солнечной капусты» — один ингредиент, и он нее не оторваться
Общество
Теперь тушу только так: узнала рецепт польской «Солнечной капусты» — один ингредиент, и он нее не оторваться
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
еда
десерты
яблоки
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник операции «Поток» раскрыл новые подробности маневра в Судже
Ученые определили, какая елка более экологична
Новый год без долгов и кредитов: как спасти семейный бюджет, лайфхаки
Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца
«Туннель смерти» для ВСУ, танковые потери: новости СВО на утро 13 декабря
Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя
В кинотеатрах указали на редкие посещения зрителей
Профессор раскрыл, как можно было избежать пандемии COVID-19
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 декабря: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 БПЛА
Стало известно, кто последним на планете встретит 2026 год
В Росавиации сообщили об инновационной разработке для российских самолетов
Экономист озвучил неутешительный для Европы прогноз
Мощный циклон обрушится на три российских региона
В России отреагировали на выдворение из Латвии россиян
Ким Чен Ын раскрыл, почему Запад не готов бросить вызов армии КНДР
Путешественник пытался провезти в ФРГ более 11 тыс. бриллиантов
Отставить панику! Рассказываем, что означает индикатор Check Engine в авто
Морозы минус 48, снегопады, лавины: погода в России на неделю 15–21 декабря
Проверку инициировали после отравления детей в Якутии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.