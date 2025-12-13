Необычная намазка со шпротами: секретный овощ меняет все. Простой рецепт

Простые намазки на бутерброд, брускетту, канапе часто выручают, когда нужно быстро накрыть стол. Этот рецепт сочетает шпроты, творожный сыр и неожиданный компонент — печеный баклажан, который придает пасте кремовую текстуру и деликатный дымный привкус.

Баклажан (среднего размера — 1 шт.) запеките в духовке при 200 градусах 30–35 минут до мягкости, очистите от кожуры и разомните вилкой. Шпроты (1 банка, 150 г) измельчите, смешайте с творожным сыром (150 г), баклажанной массой, давленым чесноком (1 зубчик) и рубленым укропом (свежий — 3–4 веточки). Добавьте лимонный сок (1 чайная ложка), соль и перец. Взбейте блендером до однородности.

Такие намазки на бутерброд, брускетту, канапе отлично держат форму и украсят любое застолье, а баклажан делает вкус многогранным и запоминающимся.

