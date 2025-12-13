Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 08:19

Необычная намазка со шпротами: секретный овощ меняет все. Простой рецепт

Намазки на бутерброд, брускетту, канапе — идеальный вариант со шпротами Намазки на бутерброд, брускетту, канапе — идеальный вариант со шпротами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Простые намазки на бутерброд, брускетту, канапе часто выручают, когда нужно быстро накрыть стол. Этот рецепт сочетает шпроты, творожный сыр и неожиданный компонент — печеный баклажан, который придает пасте кремовую текстуру и деликатный дымный привкус.

Баклажан (среднего размера — 1 шт.) запеките в духовке при 200 градусах 30–35 минут до мягкости, очистите от кожуры и разомните вилкой. Шпроты (1 банка, 150 г) измельчите, смешайте с творожным сыром (150 г), баклажанной массой, давленым чесноком (1 зубчик) и рубленым укропом (свежий — 3–4 веточки). Добавьте лимонный сок (1 чайная ложка), соль и перец. Взбейте блендером до однородности.

Такие намазки на бутерброд, брускетту, канапе отлично держат форму и украсят любое застолье, а баклажан делает вкус многогранным и запоминающимся.

Ранее мы делились с вами рецептом идеальной рыбной намазки: ум отъешь!

простые рецепты
бутерброды
закуски
польза
застолье
брускетта
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
В Европе признали окончание СВО на Украине только на условиях России
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.