12 декабря 2025 в 17:43

Пирог «Грибное лукошко» для уютного ужина — готовлю так, и на аромат приходит вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Найти блюдо, которое понравится и взрослым, и детям, бывает непросто. Этот пирог с нежной курицей и ароматными грибами стал нашим семейным фаворитом — его одинаково любят все поколения.

Для приготовления этого ароматного осеннего пирога мне потребуется для теста: цельнозерновая мука (150 г), кукурузная мука (50 г), разрыхлитель (1 ч. л.), свежие яйца (3 шт.), натуральный йогурт (2 ст. л.), оливковое масло (30 мл). Для сочной начинки: свежие белые грибы (300 г), отварное куриное филе (200 г), репчатый лук (200 г), морковь (200 г), зеленый лук (20 г), а также соль и молотый черный перец по вкусу.

Начинаю с подготовки начинки: лук и морковь мелко нарезаю и тушу на сковороде до мягкости. Добавляю разобранное на волокна куриное филе. Отдельно обжариваю нарезанные белые грибы до золотистого цвета и соединения с овощной смесью. Полученную начинку полностью остужаю — это важный шаг для идеальной текстуры пирога. Для теста взбиваю яйца с йогуртом и оливковым маслом, постепенно добавляю просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую смесь грибов и овощей соединяю с тестом, добавляю измельченный зеленый лук, аккуратно перемешиваю. Выкладываю массу в форму для выпечки и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до золотистой корочки. Подаю пирог теплым или холодным со сметаной либо свежим салатом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
