12 декабря 2025 в 15:03

Куриные сердечки в нежном соусе — теперь это топ-ужин в нашей семье: быстрый рецепт за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт — мой секрет бюджетного, но невероятно вкусного ужина. Куриные сердечки в нежном сметанном соусе с шампиньонами получаются такими сытными и ароматными, что никто не догадывается о доступной стоимости блюда.

Для приготовления этого сытного блюда мне понадобится: свежие куриные сердечки (800 г), шампиньоны (300 г), крупная луковица (1 шт.), средняя морковь (1 шт.), сметана 20-процентной жирности (300 г), вода (400 мл), кукурузный крахмал (3 ч. л.), оливковое масло (1 ст. л.), а также соль, молотый черный перец, сушеный чеснок и копченая паприка по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: сердечки тщательно промываю, удаляю остатки кровеносных сосудов и жира, разрезаю пополам. Шампиньоны нарезаю крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натираю на крупной терке. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю лук с морковью до мягкости (5–7 минут). Добавляю сердечки и готовлю на сильном огне 10 минут, периодически помешивая. Затем добавляю шампиньоны, тушу еще 5 минут. В отдельной миске смешиваю сметану с водой, крахмалом и специями, тщательно перемешиваю до однородности. Заливаю сердечки с грибами сметанной заправкой, довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума и томлю под крышкой 40–50 минут до полной мягкости сердечек. Подаю горячим с картофельным пюре или гречневой кашей.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

