Никакой «поющей матки». Малышева завела блог. В чем феномен ее популярности

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева стала блогером «VK Видео». Она решила напрямую обратиться к аудитории. Что показала Малышева в первом выпуске, зачем ей это надо и почему Елена Васильевна остается главным теледоктором страны — в материале NEWS.ru.

Что показала Малышева в первом выпуске личного блога

Личный блог телеведущей называется «Доктор Малышева на VK Видео». В первом эпизоде Малышева показала свою роскошную квартиру, рассказала о своих внуках, которых она балует шоколадными яйцами. Телеведущая поделилась секретом своей осиной талии: оказывается, все дело в правильно подобранном гардеробе. В личном блоге она будет в вести рубрику «Диета из одежды».

Малышева также показала просторную ванную, украшенную скульптурами и картинами. Она продемонстрировала маленький холодильник с косметикой и поделилась секретами ухода за возрастной кожей. По словам теледоктора, лучше всего увлажняют кремы для ног с мочевиной.

Ведущая также показала перчатки для пилинга, которые постоянно использует, чтобы удалять с лица ороговевшие частицы, чтобы кожа постоянно обновлялась. Малышева ввела рубрику «Медицинские советы за минуту», в которой коротко отвечает на актуальные вопросы.

Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

В чем успех Елены Малышевой

Малышева давно и прочно заняла позицию главного теледоктора страны. «Танец яичек», «поющая матка» и многие другие фрагменты ее программ о здоровье вызывали неоднозначную реакцию аудитории и огромный общественный резонанс. Телекритик Александр Горбунов считает, что успех популярности Малышевой в том, что она очень много работает и креативно подходит к своему делу.

«Феномен Малышевой в том, что человек не стоит на месте и постоянно развивается. Она не входит в любой своей программе в студию как „говорящая голова“, по ней видно, что она многое привносит в эти проекты, прорабатывает, идеи, мысли, образы», — сказал Горбунов.

Телекритик добавил, что Малышева умеет сложные медицинские темы донести до зрителей просто и понятно.

«В ее передачах нет излишней пошлости, гадости и, думаю, никогда не будет. Всегда присутствует уважительное отношение к каждому человеку. Помните, в одном выпуске у зрительницы отрезали кусочек кофты, но потом ей подарили новую кофту. Это не было хайпом ради хайпа, а для того, чтобы людям эта тема запомнилась. Такое в голове откладывается, а не просто, когда увидел очередную надпись „Мойте руки с мылом“», — поделился мнением Горбунов.

Зачем Малышевой влог

«Доктор Малышева превращает бессмысленный скроллинг ленты в эффективный инструмент для долгой и здоровой жизни, а пользователи получают прямой доступ к главному врачу российского телевидения через экраны своих смартфонов и Smart TV», — сообщается в анонсе шоу.

Горбунов предположил, что с помощью блога на «VK Видео» Малышева пробует выйти на молодую аудиторию. «Это позволяет достучаться до другой аудитории, более молодой, потому что аудитория Первого канала в основном возрастная. Программы Малышевой выходят в то время, когда школьники и студенты находятся в учебных заведениях», — сказал Горбунов.

Он отметил, что ведение личных блогов известными людьми сегодня тренд, массовой аудитории интересно посмотреть, как живут звезды и устроен их быт, какие у них привычки, ценности и приоритеты.

«И поэтому звезды не стесняются пускать зрителей в свои жизни, рассказывать о себе какие-то вещи, которые показывают их как людей, а не как небожителей», — подчеркнул Горбунов.

Телекритик напомнил, что Малышева не только телеведущая и лицо Первого канала, у нее есть своя клиника, поэтому для нее важно продвижение в соцсетях и блогах.

Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказала сама Малышева о личном блоге

Елена Малышева в разговоре с NEWS.ru отметила, что давно работает в отечественных социальных сетях, официальная группа программы «Здоровье с Еленой Малышевой» есть в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», но сейчас самые эксклюзивные, интересные материалы будут публиковаться на «VK Видео».

«Мне показалось очень важным начать работать в социальных сетях, которые созданы в России. „VK Видео“ — это аналог YouTube. Когда я поговорила с новым руководителем „VK Видео“ Марианной Максимовской, я почувствовала такую поддержку, такое желание помочь, что просто не могла на это не откликнуться. Мне кажется, на иностранных площадках мы стали чужими. Нам не дают продвигать свои ролики, у нас там очень унизительные условия. А наши социальные сети переживают настоящий подъем», — сказала Малышева.

Телеведущая напомнила, что у нее уже был опыт удачных стримов, когда впервые в истории отечественного телевидения был проведен прямой эфир прямо со съемок программы «Жить здорово». «Было несколько миллионов просмотров. Это потрясающе. Мы впервые показали закулисную жизнь телецентра „Останкино“ и нашего Первого канала», — сказала теледоктор.

Телеведущая призвала задавать вопросы, ответы на которые прозвучат в блоге. Она добавила, что продолжит рассказывать о закулисной жизни. «А в ней я бываю разная. И не только в красивых платьях и в яркой декорации, но и уставшая», — резюмировала Малышева.

